US Open, è guerra alle influencer: «Rispettate il tennis»

È successo già durante il match d'esordio tra Naomi Osaka e Anastasia Zakharova. Mentre la giapponese era pronta a servire sul punteggio di parità, un gruppo di influencer in una loggia ha iniziato un vero e proprio servizio fotografico, spostandosi, posando e utilizzando una luce particolarmente intensa. Il giudice di sedia Kader Nouni è stato così costretto a interrompere il gioco e a invitare il gruppo a sedersi.