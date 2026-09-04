CALCIO
Luis Enrique rinnova con il PSG fino al 2030
Anche cinque pilastri della squadra, tra cui João Neves e Willian Pacho, rimeranno nella capitale francese
AFP
Luis Enrique rinnova con il PSG fino al 2030
Anche cinque pilastri della squadra, tra cui João Neves e Willian Pacho, rimeranno nella capitale francese
Ligue 104.09.2026
Paris Saint Germain
1 - 2
Monaco
Terminata
Giornata 3
Fine partita1 - 2
87'
Christian Mawissa
Stanis Idumbo
86'
Safouane Benzahra
Aleksandr Golovin
Pedro Fernandez
Fabian Ruiz
76'
73'
Matthis Abline
Paris Brunner
73'
Anis Soubeir
Mamadou Coulibaly
72'
Stanis Idumbo
Assist: Aleksandr Golovin
1-2
Ousmane Dembele
Maghnes Akliouche
69'
Mika Godts
Khvicha Kvaratskhelia
69'
68'
Jordan Teze
Lucas Hernandez
68'
Lucas Hernandez
Warren Zaire-Emery
64'
Ferran Torres
Desire Doue
63'
58'
Flavio Nazinho
Assist: Jordan Teze
1-1
52'
Jordan Teze
Anderson Oliveira
Intervallo
1-0
Marquinhos
Assist: Khvicha Kvaratskhelia
31'
Calcio d'inizio
AllenatoreLuis Enrique4-1-2-3
Formazione di partenza
|39
|Matvey Safonov
|2
|Achraf Hakimi
|5
|Marquinhos
|51
|Willian Pacho
|33
|Warren Zaire-Emery 64'
|17
|Vitor Machado Ferreira
|87
|Joao Neves
|8
|Fabian Ruiz 76'
|14
|Desire Doue 63'
|11
|Maghnes Akliouche 69'
|7
|Khvicha Kvaratskhelia 69'
Sostituti
|6
|Illia Zabarnyi
|24
|Senny Mayulu
|4
|Beraldo
|22
|Mika Godts 69'
|10
|Ousmane Dembele 69'
|30
|Lucas Chevalier
|21
|Lucas Hernandez 64'
|9
|Ferran Torres 63'
|27
|Pedro Fernandez 76'
4-2-3-1
AllenatoreFilipe Luis
Formazione di partenza
|Lukas Hradecky
|1
|52' Anderson Oliveira
|2
|Sadibou Sane
|72
|Eric Dier
|15
|Flavio Nazinho
|20
|Lamine Camara
|8
|Denis Zakaria
|6
|73' Mamadou Coulibaly
|28
|86' Aleksandr Golovin
|10
|87' Stanis Idumbo
|17
|73' Paris Brunner
|29
Sostituti
|52' Jordan Teze
|4
|87' Christian Mawissa
|13
|86' Safouane Benzahra
|47
|Mathys Detourbet
|7
|Mika Biereth
|14
|73' Anis Soubeir
|46
|Ilane Toure
|49
|Philipp Kohn
|16
|73' Matthis Abline
|11
PARIGI - Luis Enrique ha prolungato il suo contratto con il Paris Saint-Germain fino al 2030. Lo ha annunciato venerdì il club, poco prima del fischio d’inizio della partita contro il Monaco (poi persa 2-1 dai parigini).
Il PSG ha comunicato anche i rinnovi di cinque giocatori chiave della rosa. Fabian Ruiz ha prolungato fino al 2028, mentre Willian Pacho, João Neves, Lucas Beraldo e Senny Mayulu hanno firmato fino al 2031.
Gli annunci sono arrivati dopo la presentazione al Parc des Princes dei nuovi acquisti Akliouche, Torres, Digne, Godts e Longoni.
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