Sparatoria ad Aarau: «È terribile. Ci scusiamo per nostro figlio»

La perquisizione

L'uomo ha quindi spiegato che la famiglia è stata svegliata dalla polizia nella notte tra il 30 e il 31 agosto. Qualche ora dopo, gli agenti hanno perquisito la stanza di loro figlio ed è stato comunicato che l'operazione era collegata alla sparatoria.

Con il furgone verso una destinazione sconosciuta

I genitori avevano visto il 43enne ancora venerdì, il giorno precedente. L'uomo era partito a bordo del suo furgone bianco senza specificare dove stesse andando, come aveva già fatto in altre occasioni assentandosi per diversi giorni. «Dovevamo ritrovarci all’inizio della settimana successiva in Italia per le vacanze. Nell’ultimo messaggio che abbiamo ricevuto ha scritto alla mamma che era arrivato bene e che tutto andava bene. Ma non sapevamo nemmeno dove si trovasse», racconta il padre.