Stella Rossa punita dall'Uefa

Il massimo organismo calcistico europeo ha inoltre comminato al club serbo una sanzione complessiva di 98'250 euro. Una parte significativa della multa, pari a 40'000 euro, è legata al comportamento razzista e discriminatorio dei sostenitori durante l'incontro.

La UEFA ha inoltre inflitto una sanzione di 50'000 euro per cori e messaggi ritenuti inappropriati e non consoni a una manifestazione sportiva, mentre ulteriori 8'250 euro sono stati comminati per il comportamento improprio della squadra.