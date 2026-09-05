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Stella Rossa punita dall'Uefa

Comportamenti razzisti e discriminatori da parte dei tifosi del club di Belgrado sono stati puniti dall'Uefa
Stella Rossa punita dall'Uefa
TiPress
Fonte UEFA
elaborata da Redazione
Stella Rossa punita dall'Uefa
Comportamenti razzisti e discriminatori da parte dei tifosi del club di Belgrado sono stati puniti dall'Uefa
CALCIO: Risultati e classifiche

BELGRADO - I tifosi della Stella Rossa non potranno intraprendere la trasferta di Lugano il prossimo 15 ottobre, giorno della prima sfida valida per la fase a campionato della Conference League. La UEFA ha infatti adottato provvedimenti disciplinari nei confronti del club serbo in relazione agli episodi verificatisi durante la gara di Europa League disputata il 27 agosto scorso sul campo del Viktoria Plzeň.

La decisione comporta il divieto per la Stella Rossa di vendere biglietti ai propri tifosi per la prossima gara europea in trasferta, che vedrà il club serbo affrontare proprio i bianconeri all'AIL Arena.

Il massimo organismo calcistico europeo ha inoltre comminato al club serbo una sanzione complessiva di 98'250 euro. Una parte significativa della multa, pari a 40'000 euro, è legata al comportamento razzista e discriminatorio dei sostenitori durante l'incontro.

La UEFA ha inoltre inflitto una sanzione di 50'000 euro per cori e messaggi ritenuti inappropriati e non consoni a una manifestazione sportiva, mentre ulteriori 8'250 euro sono stati comminati per il comportamento improprio della squadra.

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