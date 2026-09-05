«Dibattito sul GOAT: risolto»

Il riferimento, per molti, è apparso comunque piuttosto chiaro. E i sostenitori di Cristiano Ronaldo non l'hanno presa bene. «Mi era stato assicurato che non giocasse a questo giochino», ha scritto su X un noto tifoso del portoghese, mentre altri utenti hanno colto l'occasione per riaccendere l'infinita sfida tra i due fuoriclasse.