«Dibattito sul GOAT: risolto»
Messi “chiude” la sfida con Cristiano Ronaldo in uno spot pubblicitario: sui social esplode nuovamente l'eterno confronto tra i due fuoriclasse.
Messi “chiude” la sfida con Cristiano Ronaldo in uno spot pubblicitario: sui social esplode nuovamente l'eterno confronto tra i due fuoriclasse.
ROSARIO - Una pubblicità basta per riaccendere una rivalità che, a distanza di anni, non accenna a spegnersi. Una collaborazione commerciale tra Lionel Messi e il marchio di birra Michelob Ultra ha infatti riaperto sui social l'eterno dibattito su chi sia il vero GOAT del calcio: l'argentino o Cristiano Ronaldo.
Lo spot, pubblicato su Instagram, celebra il percorso di Messi con la nazionale argentina. Nel video compare uno scontrino stampato in un bar che ripercorre alcune delle principali imprese della "Pulce" con l'Albiceleste, tra gol, assist e trofei.
A incendiare il dibattito è però soprattutto la frase che compare in fondo allo scontrino: «GOAT DEBATE: SETTLED», ovvero «Il dibattito sul GOAT: risolto».
Una sentenza che, trattandosi di una pubblicità, può naturalmente essere letta con un pizzico di ironia. Ma sui social non sono mancate le reazioni. Anche perché Messi, nelle sue interviste, ha generalmente evitato di autoproclamarsi il migliore di sempre, preferendo inserirsi semplicemente tra i più grandi della storia.
Il riferimento, per molti, è apparso comunque piuttosto chiaro. E i sostenitori di Cristiano Ronaldo non l'hanno presa bene. «Mi era stato assicurato che non giocasse a questo giochino», ha scritto su X un noto tifoso del portoghese, mentre altri utenti hanno colto l'occasione per riaccendere l'infinita sfida tra i due fuoriclasse.
Insomma, che Messi sia o meno il GOAT resta materia di discussione. Ma una cosa è certa: la rivalità con Ronaldo, anche a colpi di pubblicità, è tutt'altro che finita.