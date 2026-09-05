Un Ambrì poco ispirato esce sconfitto contro i Belfast Giants

Per i ticinesi sono andati a segno Roby Järventie, autore di una doppietta, e Dario Wüthrich. Il finlandese ha realizzato entrambe le reti in powerplay, firmando il momentaneo 2-1 nel primo tempo e il provvisorio 5-2 nel terzo periodo. Järventie è così salito a quota quattro gol in questo pre-campionato, mentre Wüthrich ha siglato la rete del 5-3 (in situazione di inferiorità numerica).

Domani, sempre alle 13, l'Ambrì affronterà la perdente della sfida tra i padroni di casa dell'ESV Kaufbeuren ed il Red Bull Monaco. Gli uomini di Tapola disputeranno poi l'ultimo test giovedì 10 settembre alla Gottardo Arena contro il Rapperswil (19.45), a cinque giorni dall'esordio in campionato in trasferta contro l'Ajoie.