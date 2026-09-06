«Fumate quello che volete, ma non vicino ai campi»

A Flushing Meadows è vietato fumare, mentre nello Stato di New York il consumo ricreativo di cannabis è legale per chi ha almeno 21 anni. Sabalenka ha precisato di non sapere se l'odore provenisse dagli spalti o dall'esterno dello stadio, osservando che il vento può trasportarlo dal parco vicino. La bielorussa auspica che gli organizzatori prestino maggiore attenzione al problema in futuro.

Non è la prima volta che i giocatori sollevano la questione. Adrian Mannarino, eliminato da Alexander Bublik al secondo turno, ha detto che sul campo «odorava di weed ovunque». Nel 2025 anche Novak Djokovic e Casper Ruud avevano criticato la situazione, mentre nel 2023 Alexander Zverev aveva paragonato un campo al salotto di «Snoop Dogg».