«Fumate quello che volete, ma non vicino ai campi»
La bielorussa Arina Sabalenka ha criticato i nuovi effluvi di marijuana durante il suo terzo incontro della settimana a New York.
NEW YORK - L'odore di marijuana torna a far discutere agli US Open. Aryna Sabalenka ha interrotto l'inizio del suo incontro di terzo turno a Flushing Meadows, segnalando all'arbitro Eva Asderaki-Moore la presenza di un forte odore: «Qualcuno sta fumando erba. Potreste fare qualcosa? È davvero molto forte».
Dopo aver battuto Kamilla Rakhimova (WTA 92) per 6-3 6-4 sul Louis Armstrong, la numero 1 mondiale e doppia detentrice del titolo è tornata sull'episodio in conferenza stampa. «Potete fare quello che volete, fumare quello che volete, rilassarvi quanto volete, ma per favore, non fatelo vicino ai campi da tennis», ha dichiarato. «È un po' difficile sopportare questo odore quando si cerca di giocare al meglio delle proprie possibilità».
A Flushing Meadows è vietato fumare, mentre nello Stato di New York il consumo ricreativo di cannabis è legale per chi ha almeno 21 anni. Sabalenka ha precisato di non sapere se l'odore provenisse dagli spalti o dall'esterno dello stadio, osservando che il vento può trasportarlo dal parco vicino. La bielorussa auspica che gli organizzatori prestino maggiore attenzione al problema in futuro.
Non è la prima volta che i giocatori sollevano la questione. Adrian Mannarino, eliminato da Alexander Bublik al secondo turno, ha detto che sul campo «odorava di weed ovunque». Nel 2025 anche Novak Djokovic e Casper Ruud avevano criticato la situazione, mentre nel 2023 Alexander Zverev aveva paragonato un campo al salotto di «Snoop Dogg».