Ritrovato morto il 54enne disperso nella zona del Sassariente
Si tratta di uno svizzero domiciliato nel Locarnese. Stando a una prima ricostruzione, l'uomo è rimasto vittima di una caduta mentre era intento a cacciare.
CUGNASCO-GERRA - È stato ritrovato privo di vita l'uomo che risultava disperso, ieri, sui monti del Locarnese.
La Polizia cantonale comunica che poco dopo le 16.30 è stata segnalata alla Centrale comune d'allarme (CECAL) la scomparsa di un 54enne cittadino svizzero domiciliato nel Locarnese. È stato subito attivato un dispositivo di ricerca che ha impegnato la Polizia cantonale, il Soccorso Alpino Svizzero (SAS) e la REGA.
Grazie agli accertamenti effettuati, le ricerche si sono concentrate nella zona del Pizzo Sassariente. Poco dopo le 18 il corpo privo di vita dell'uomo è stato rinvenuto a un'altitudine di circa 1'450 metri sul versante della Val della Porta.
Stando a una prima ricostruzione e per cause che l'inchiesta dovrà stabilire, il 54enne è rimasto vittima di una caduta mentre era intento a praticare la caccia. Per prestare sostegno psicologico è stato richiesto l'intervento del Care Team.
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