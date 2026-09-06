Ritrovato morto il 54enne disperso nella zona del Sassariente

Grazie agli accertamenti effettuati, le ricerche si sono concentrate nella zona del Pizzo Sassariente. Poco dopo le 18 il corpo privo di vita dell'uomo è stato rinvenuto a un'altitudine di circa 1'450 metri sul versante della Val della Porta.

Stando a una prima ricostruzione e per cause che l'inchiesta dovrà stabilire, il 54enne è rimasto vittima di una caduta mentre era intento a praticare la caccia. Per prestare sostegno psicologico è stato richiesto l'intervento del Care Team.