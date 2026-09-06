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CUGNASCO-GERRA

Ritrovato morto il 54enne disperso nella zona del Sassariente

Si tratta di uno svizzero domiciliato nel Locarnese. Stando a una prima ricostruzione, l'uomo è rimasto vittima di una caduta mentre era intento a cacciare.
Ritrovato morto il 54enne disperso nella zona del Sassariente
Rescue Media
Fonte Polizia cantonale ticinese
di Redazione
Ritrovato morto il 54enne disperso nella zona del Sassariente
Si tratta di uno svizzero domiciliato nel Locarnese. Stando a una prima ricostruzione, l'uomo è rimasto vittima di una caduta mentre era intento a cacciare.

CUGNASCO-GERRA - È stato ritrovato privo di vita l'uomo che risultava disperso, ieri, sui monti del Locarnese.

La Polizia cantonale comunica che poco dopo le 16.30 è stata segnalata alla Centrale comune d'allarme (CECAL) la scomparsa di un 54enne cittadino svizzero domiciliato nel Locarnese. È stato subito attivato un dispositivo di ricerca che ha impegnato la Polizia cantonale, il Soccorso Alpino Svizzero (SAS) e la REGA.

Grazie agli accertamenti effettuati, le ricerche si sono concentrate nella zona del Pizzo Sassariente. Poco dopo le 18 il corpo privo di vita dell'uomo è stato rinvenuto a un'altitudine di circa 1'450 metri sul versante della Val della Porta.

Stando a una prima ricostruzione e per cause che l'inchiesta dovrà stabilire, il 54enne è rimasto vittima di una caduta mentre era intento a praticare la caccia. Per prestare sostegno psicologico è stato richiesto l'intervento del Care Team.

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