BIASCA
Cade durante una battuta di caccia: muore un 69enne
L’uomo, residente in Riviera, è deceduto nonostante i tentativi di rianimazione della Rega. L'incidente è avvenuto nei pressi del riale Crenone.
TiPress
Fonte red
Cade durante una battuta di caccia: muore un 69enne
L’uomo, residente in Riviera, è deceduto nonostante i tentativi di rianimazione della Rega. L'incidente è avvenuto nei pressi del riale Crenone.
BIASCA - Un 69enne ha perso la vita oggi, sabato 5 settembre, poco dopo le 13, in un infortunio in montagna avvenuto in territorio di Biasca.
Stando a una prima ricostruzione della Polizia cantonale, il cittadino svizzero, domiciliato in Riviera, stava praticando la caccia quando, per cause che l'inchiesta dovrà stabilire, è caduto lungo un pendio nei pressi del riale Crenone, a un'altitudine di circa 700 metri.
Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia cantonale e i soccorritori della Rega. Nonostante i tentativi di rianimazione, non è stato possibile salvare l'uomo e ne è stato constatato il decesso.
Per prestare sostegno psicologico è stato inoltre richiesto l'intervento del Care Team.
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