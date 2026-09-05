Al Palacinema di Locarno arriva la videoarte contemporanea

Una piattaforma svizzera per la videoarte contemporanea

Fondata nel 2004, videokunst.ch è una piattaforma svizzera dedicata alla videoarte contemporanea e alla valorizzazione di artiste e artisti che lavorano con l’immagine in movimento. Nel corso degli anni ha presentato opere di autrici e autori svizzeri e internazionali, sviluppando progetti espositivi e collaborazioni in contesti diversi. Dal 2025 videokunst.ch ha orientato sempre più la propria attività verso progetti temporanei e collaborazioni, portando le opere anche al di fuori degli spazi espositivi tradizionali e creando nuove occasioni di incontro con il pubblico. Accanto a queste iniziative, la piattaforma gestisce videofinestre a Berna e Zurigo e cura la rassegna invernale IM LOOP, realizzata in collaborazione con la PROGR Turnhalle di Berna.