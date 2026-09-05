Okkio nero e Okkio d'oro: ecco a chi sono andati

Da molti anni OKKIO è attivo nella sensibilizzazione per una gestione ecosostenibile dei rifiuti durante feste, eventi e manifestazioni varie sul suolo pubblico. La valutazione per l'attribuzione dei certificati è stata eseguita rilevando sul posto, con un sistema a punteggi, come venivano servite birra, bevande fredde, pasti, e come era predisposta la raccolta differenziata e l'informazione agli avventori.