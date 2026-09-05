Okkio nero e Okkio d'oro: ecco a chi sono andati
È arrivato il giudizio dell'Osservatorio per la gestione ecosostenibile dei rifiuti.
LOCARNO - L'estate ticinese sta ormai volgendo al termine. E per OKKIO, l’Osservatorio per la gestione ecosostenibile dei rifiuti, è tempo di bilanci.
Da molti anni OKKIO è attivo nella sensibilizzazione per una gestione ecosostenibile dei rifiuti durante feste, eventi e manifestazioni varie sul suolo pubblico. La valutazione per l'attribuzione dei certificati è stata eseguita rilevando sul posto, con un sistema a punteggi, come venivano servite birra, bevande fredde, pasti, e come era predisposta la raccolta differenziata e l'informazione agli avventori.
OKKIO nero
«L'edizione di quest’anno di Moon+Stars ha segnato l’abbandono, dopo cinque anni, dell’esemplare utilizzo dei bicchieri multiuso lavati in Ticino, con il ritorno al monouso. Una scelta che, nel rispetto del regolamento sui rifiuti della Città di Locarno, si è orientata verso l’utilizzo di bicchieri compostabili in PLA, una bioplastica derivata dal mais», si legge nella nota stampa.
Secondo l'osservatorio, «oltre all’aspetto problematico legato all’impiego di un materiale eticamente critico, in quanto derivato da un alimento, questa soluzione presenta un bilancio ambientale molto scadente rispetto al multiuso. Uno studio comparativo commissionato dall'Ufficio federale dell'ambiente mostra che ogni soluzione monouso presenta un bilancio di ecosostenibilità almeno quattro volte peggiore rispetto al multiuso con 50 cicli di lavaggio. Considerando che i materiali attualmente in uso consentono di arrivare fino a 200 lavaggi, il bilancio a vantaggio del multiuso risulta quindi ancora più favorevole. In linea di principio, ogni sistema monouso, anche se gestito secondo i più avanzati criteri ecologici – come l’impiego di bioplastiche e il loro trattamento in impianti di biogas a regola d'arte –, considerando i quantitativi di un evento delle dimensioni di M&S, non può essere considerato ecosostenibile rispetto al multiuso».
L'osservatorio evidenzia inoltre che nelle maggiori città svizzere, come Zurigo, Berna, Basilea, Lucerna e Friborgo, per eventi di questo tipo l’utilizzo del multiuso è d'obbligo.
«Il nostro augurio è che l'attribuzione dell'OKKIO nero serva da stimolo agli organizzatori e agli sponsor di Moon+Stars, a cui sono già state attribuite le prossime 5 edizioni, affinché si torni a una gestione basata esclusivamente su materiali multiuso, con lavaggio in Ticino, in linea con quanto già avviene alla Rotonda del Festival».
OKKIO d'oro
L’OKKIO d’oro è stato invece attribuito, a pari merito, ai Public Viewing dei Mondiali di calcio 2026 di Bellinzona (gestito dal Nevermind Music Fest) e Lugano (gestito dal LongLake Festival), con 10 punti sui 18 possibili. «Il loro principale merito è stato quello di avere servito le bevande e i pasti utilizzando contenitori multiuso lavabili e riutilizzabili», viene sottolineato.
Merita però una menzione positiva anche il Public Viewing di Giubiasco, con 8 punti su 18. Qui i bicchieri erano infatti in plastica PP riciclabile, mentre piatti e posate erano compostabili. Per entrambe le tipologie di materiale era prevista la raccolta e il trattamento differenziato.
Gli altri Public Viewing valutati, quelli di Locarno, Mendrisio e Chiasso, si collocano invece nettamente più indietro, spiega OKKIO.
«Va tuttavia considerato che in tutte le postazioni esaminate sono emersi ampi margini di miglioramento per quanto riguarda la disposizione e la dotazione di contenitori per la raccolta e, soprattutto, l’informazione alla popolazione. Una raccolta differenziata efficace richiede infrastrutture sufficienti e facilmente individuabili, così come una comunicazione chiara e adeguata agli utenti. Ne approfittiamo anche per richiamare la responsabilità dei cittadini. Dopo tanti anni di sensibilizzazione, non è più sufficiente attribuire ogni difficoltà alle sole carenze organizzative: una parte troppo consistente del pubblico continua a non rispettare le più elementari regole della raccolta differenziata».