MORBIO INFERIORE
Scatta l'antincendio al Serfontana: tutti fuori...ma è un falso allarme
La clientela è potuta rientrare nel centro commerciale dopo circa una mezz'ora.
Foto lettore
Fonte Red
Scatta l'antincendio al Serfontana: tutti fuori...ma è un falso allarme
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Scatta l'antincendio al Serfontana: tutti fuori...ma è un falso allarme
La clientela è potuta rientrare nel centro commerciale dopo circa una mezz'ora.
Scatta l'antincendio al Serfontana: tutti fuori...ma è un falso allarme
La clientela è potuta rientrare nel centro commerciale dopo circa una mezz'ora.
MORBIO INFERIORE - A una settimana esatta dal principio di incendio che ha costretto la clientela a evacuare dal Serfontana, stamattina al centro commerciale di Morbio Inferiore è scattato un nuovo allarme antincendio.
Ce lo segnalano diversi lettori, che hanno confermato una nuova evacuazione e l'arrivo dei pompieri.
Alla fine, però, si è trattato di un falso allarme. Dopo all'incirca una mezz'ora la clientela è potuta rientrare nello stabile.
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