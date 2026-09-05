MANNO
Grande successo per la fiera del fumetto: ecco le immagini
L'evento ha preso il via oggi e continuerà fino a domani.
Niccolò Odorico
Fonte Red
Grande successo per la fiera del fumetto: ecco le immagini
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Grande successo per la fiera del fumetto: ecco le immagini
L'evento ha preso il via oggi e continuerà fino a domani.
Grande successo per la fiera del fumetto: ecco le immagini
L'evento ha preso il via oggi e continuerà fino a domani.
MANNO - Ha preso il via oggi la decima Fiera del Fumetto di Lugano. E l'evento sta già riscuotendo un buon successo.
La fiera, che si tiene tra sabato 5 e domenica 6 settembre al Suglio Business Center di Manno,è tornata in veste rinnovata per celebrare la nona arte e la cultura pop.
Ecco alcune immagini della giornata odierna.
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