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MANNO

Grande successo per la fiera del fumetto: ecco le immagini

L'evento ha preso il via oggi e continuerà fino a domani.
Grande successo per la fiera del fumetto: ecco le immagini
Niccolò Odorico
Fonte Red
elaborata da Redazione
+18
Grande successo per la fiera del fumetto: ecco le immagini
L'evento ha preso il via oggi e continuerà fino a domani.

MANNO - Ha preso il via oggi la decima Fiera del Fumetto di Lugano. E l'evento sta già riscuotendo un buon successo.

La fiera, che si tiene tra sabato 5 e domenica 6 settembre al Suglio Business Center di Manno,è tornata in veste rinnovata per celebrare la nona arte e la cultura pop.

Ecco alcune immagini della giornata odierna.

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