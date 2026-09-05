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«I biglietti più economici non bastano»

Uno studio evidenzia che la praticità, la certezza di trovare parcheggio e servizi aggiuntivi come il trasporto bagagli sono determinanti per incentivare l'uso dei mezzi pubblici.
«I biglietti più economici non bastano»
Tipress
Fonte red
elaborata da Redazione
«I biglietti più economici non bastano»
Uno studio evidenzia che la praticità, la certezza di trovare parcheggio e servizi aggiuntivi come il trasporto bagagli sono determinanti per incentivare l'uso dei mezzi pubblici.

LUCERNA - Traffico nel tempo libero, lo studio HSLU: prezzi più bassi non bastano per convincere gli svizzeri a lasciare l'auto

Ridurre gli ingorghi sulle strade e convincere più persone a utilizzare i trasporti pubblici per gite e vacanze richiede interventi che vadano oltre il prezzo dei biglietti. A indicarlo è uno studio dell'Università di Scienze Applicate e Arti di Lucerna (HSLU), commissionato dall'Ufficio federale delle strade (USTRA).

L'importanza dei fattori pratici
Secondo la ricerca, a incidere sulla scelta del mezzo sono soprattutto fattori pratici come il trasporto dei bagagli, i collegamenti diretti e la certezza di trovare parcheggio a destinazione.

Per le gite di un giorno e le vacanze, circa il 70% degli spostamenti avviene in auto. Il ricorso al mezzo privato aumenta quando il viaggio si fa più complesso, per esempio in presenza di bagagli, bambini, soggiorni di più giorni o destinazioni nelle aree rurali. E tra chi non possiede un abbonamento ai trasporti pubblici, la quota di spostamenti in auto supera il 92%.

La scelta del mezzo non è irrazionale
«La scelta del mezzo di trasporto per le attività ricreative non è affatto irrazionale», spiega Widar von Arx, responsabile dello studio. Le persone tendono infatti a scegliere la soluzione più veloce, economica o pratica per il singolo viaggio. Un elemento particolarmente importante è il numero di cambi del mezzo pubblico: secondo la ricerca, un cambio aggiuntivo riduce del 31% la probabilità di scegliere i trasporti pubblici per una gita di un giorno.

Lo studio individua anche possibili interventi per chi continua a utilizzare l'auto. La certezza di trovare un parcheggio a destinazione può rendere i viaggiatori più disponibili a modificare l'orario di partenza, contribuendo così a distribuire il traffico nell'arco della giornata. Tra le soluzioni indicate figurano la prenotazione anticipata dei parcheggi e le strutture Park and Ride, che permettono di lasciare l'auto prima di raggiungere i centri delle località di destinazione e completare il viaggio con altri mezzi.

Bisogna intervenire sugli svantaggi pratici
Per rendere più competitivo il trasporto pubblico, invece, la ricerca suggerisce di intervenire sugli svantaggi pratici. Un servizio porta a porta per i bagagli potrebbe aumentare fino a 8 punti percentuali la quota di utilizzo dei mezzi pubblici nelle gite giornaliere. Importanti anche i collegamenti diretti, un'elevata frequenza dei servizi e soluzioni di mobilità ben coordinate per l'ultimo tratto del viaggio.

Abbassare semplicemente il prezzo del trasporto pubblico potrebbe non essere quindi sufficiente. Nel traffico turistico e del tempo libero, secondo i ricercatori, i viaggiatori sono poco sensibili al prezzo. «Chi fa una gita di un giorno vuole godersi il tempo. Ciò significa che il tempo è molto più importante del prezzo», afferma von Arx. Per chi sostiene già spese importanti, come quelle per uno skipass, pochi franchi di differenza tra automobile e treno non risultano quindi decisivi.

La conclusione dei ricercatori è che non esiste una singola misura in grado di modificare le abitudini di viaggio. Per alleggerire le strade e favorire il passaggio ai mezzi pubblici occorre intervenire sulle esigenze concrete dei viaggiatori: certezza nella pianificazione, collegamenti semplici e comodità possono avere un peso maggiore rispetto alla sola leva del prezzo.

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