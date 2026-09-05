CUGNASCO-GERRA

Un uomo gravemente ferito sui monti sopra Cugnasco

La vittima sarebbe rimasta coinvolta in una caduta nella zona tra i Monti di Motti e i Monti della Ganna. Sul posto REGA, Soccorso Alpino e Polizia Cantonale.

Un uomo gravemente ferito sui monti sopra Cugnasco