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Un uomo gravemente ferito sui monti sopra Cugnasco

La vittima sarebbe rimasta coinvolta in una caduta nella zona tra i Monti di Motti e i Monti della Ganna. Sul posto REGA, Soccorso Alpino e Polizia Cantonale.
Un uomo gravemente ferito sui monti sopra Cugnasco
Un uomo gravemente ferito sui monti sopra Cugnasco
Rescue Media
Fonte RescueMedia
elaborata da Redazione
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Un uomo gravemente ferito sui monti sopra Cugnasco
La vittima sarebbe rimasta coinvolta in una caduta nella zona tra i Monti di Motti e i Monti della Ganna. Sul posto REGA, Soccorso Alpino e Polizia Cantonale.

CUGNASCO - Grave infortunio nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 5 settembre, sui monti sopra Cugnasco, nella zona tra i Monti di Motti e i Monti della Ganna, sotto al Sassariente.

Le informazioni disponibili sono ancora sommarie. Stando alle prime indicazioni fornite da RescueMedia, un uomo sarebbe rimasto coinvolto in una caduta, riportando ferite gravi.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori della REGA con un elicottero, il Soccorso Alpino e la Polizia Cantonale.

Al momento non è ancora nota la dinamica dell'accaduto. Si attende un comunicato ufficiale della Polizia per chiarire le circostanze dell'infortunio.

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