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C'è un nuovo milionario

La combinazione vincente regala a uno scommettitore un milione di franchi, mentre il jackpot continua a crescere.
C'è un nuovo milionario
Swisslos
Fonte Ats
di Redazione
C'è un nuovo milionario
La combinazione vincente regala a uno scommettitore un milione di franchi, mentre il jackpot continua a crescere.

BERNA - In Svizzera c'è un nuovo milionario: una persona ha infatti azzeccato la combinazione vincente del Lotto svizzero - senza però indovinare il numero fortunato - e ha portato a casa un jackpot da 1 milione esatto.

I numeri estratti oggi sono: 5, 9, 17, 18, 25 e 31. Mentre il numero fortunato era il 2, il rePLAY il 6 e il Joker 700431. Il prossimo montepremi ammonta a 25 milioni di franchi, comunica Swisslos. La prossima estrazione è prevista per mercoledì.

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