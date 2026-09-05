Svizzera
C'è un nuovo milionario
La combinazione vincente regala a uno scommettitore un milione di franchi, mentre il jackpot continua a crescere.
Swisslos
Fonte Ats
C'è un nuovo milionario
La combinazione vincente regala a uno scommettitore un milione di franchi, mentre il jackpot continua a crescere.
BERNA - In Svizzera c'è un nuovo milionario: una persona ha infatti azzeccato la combinazione vincente del Lotto svizzero - senza però indovinare il numero fortunato - e ha portato a casa un jackpot da 1 milione esatto.
I numeri estratti oggi sono: 5, 9, 17, 18, 25 e 31. Mentre il numero fortunato era il 2, il rePLAY il 6 e il Joker 700431. Il prossimo montepremi ammonta a 25 milioni di franchi, comunica Swisslos. La prossima estrazione è prevista per mercoledì.
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