Amante della pedopornografia...ma faceva l'educatore in un asilo nido

I genitori del piccolo, ovviamente, sono furiosi. E hanno raccontato tutto al quotidiano 24heures.



Primo campanello d'allarme

Un giorno, tornando dal nido, il bambino ha riferito alla madre che un adulto gli aveva dato «baci bocca a bocca e carezze sulla testa». La donna ha quindi riferito tutto alla struttura, chiedendo rassicurazioni rispetto ai profili professionali dei dipendenti.