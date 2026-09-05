Lotteria dello sterco bovino: a Oulens la fortuna passa dalle mucche
Il gioco, ispirato ad analoghe iniziative francesi, ha visto protagonisti giovani e abitanti intenti a sfidare la sorte con originalità.
LOSANNA - Lotteria alquanto insolita, perlomeno alle nostre latitudini, oggi nella campagna vodese, organizzata dall'associazione dei giovani di Oulens. Il gioco, denominato loto-bouse, letteralmente lotteria dello sterco bovino, consisteva nello scommettere su una o più caselle di un terreno, sperando che una mucca vi depositasse i suoi escrementi.
Gli ideatori del loto-bouse avevano suddiviso un campo in caselle. Al gioco stamani hanno partecipato una trentina di persone, ha indicato l'organizzazione senza scopo di lucro dedicata ai giovani e alla promozione della cultura e delle tradizioni del villaggio di Oulens-sous-Echallens.
Il ritmo non è stato frenetico. Le vacche in effetti defecano all'incirca ogni 45 minuti. In attesa dello sterco vincente, il pubblico si è goduto l'atmosfera festosa.
Era la prima volta che la Jeunesse d'Oulens organizzava una lotteria delle piattole di mucca. Ma manifestazioni analoghe sono frequenti in particolare in Francia.