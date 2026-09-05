«Ho visto la pista dal finestrino, pensavo ci schiantassimo»
Il racconto di tre passeggeri su un volo easyJet deviato a Nizza dopo un drammatico tentativo di atterraggio a Ginevra durante un violento temporale.
GINEVRA - Un rientro dalle vacanze che difficilmente dimenticheranno. Tre giovani ginevrini, di ritorno dalla Spagna lo scorso luglio, hanno vissuto momenti di grande paura a bordo di un volo easyJet da Valencia a Ginevra, finito nel mezzo di un violento temporale durante la discesa verso Cointrin. A raccontare la loro esperienza è il quotidiano romando 24Heures.
L'allerta fulmini
Il volo era partito da Valencia senza problemi. Ma avvicinandosi alla Svizzera la situazione è cambiata rapidamente. Quella sera Ginevra era interessata da forti temporali, vento e diverse allerte rosse per i fulmini.
Durante la discesa l'aereo è entrato in una nube scura. «I fulmini attraversavano il cielo su entrambi i lati dell'aereo. Venivamo sballottati in tutte le direzioni», ha raccontato Jérémy, uno dei tre ragazzi, al quotidiano 24Heures.
«Ho pensato che ci saremmo schiantati»
Il momento più drammatico è arrivato a pochi metri dalla pista, con il carrello già abbassato. Secondo i tre giovani intervistati, l'aereo ha iniziato a inclinarsi violentemente prima da una parte e poi dall'altra. «Ho visto la pista di atterraggio dall'oblò, ho pensato che ci saremmo schiantati».
A bordo sono scoppiati pianti e urla. Elisa racconta di essere rimasta con gli occhi chiusi e le cuffie sulle orecchie. «Quello che mi ha segnato di più sono state le mamme che gridavano per i loro figli».
Una frazione di secondo
Lucie, 25 anni, ricorda invece l'impotenza di quei secondi. «Ciò che mi ha terrorizzata è stato non sapere cosa sarebbe successo. Hai una frazione di secondo e non controlli nulla».
Il pilota ha quindi interrotto l'atterraggio e dato piena potenza ai motori. Dopo essere uscito dal temporale, l'aereo si è stabilizzato e il comandante ha rassicurato i passeggeri. L'apparecchio ha atteso per circa un quarto d'ora sopra la regione, ma alla fine è stato dirottato su Nizza. Secondo l'aeroporto di Ginevra, citato da 24Heures, quella sera i temporali hanno causato ritardi a 31 voli e il dirottamento di tre.
Pochi alberghi e ancora disagi
A Nizza l'atterraggio è avvenuto senza problemi ed è stato accolto da un'ovazione dei passeggeri. Secondo quanto riferito da Jérémy, il comandante avrebbe spiegato di non aver mai vissuto una situazione simile in 35 anni di carriera.
La disavventura, però, non era ancora terminata. A causa delle restrizioni notturne dell'aeroporto di Ginevra, easyJet non ha potuto riportare i passeggeri in Svizzera quella stessa sera. Con centinaia di viaggiatori dirottati su Nizza e pochi alberghi disponibili, nel terminal è stato organizzato un accampamento improvvisato con letti e generi di ristoro.