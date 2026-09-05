«Ho visto la pista dal finestrino, pensavo ci schiantassimo»

Il pilota ha quindi interrotto l'atterraggio e dato piena potenza ai motori. Dopo essere uscito dal temporale, l'aereo si è stabilizzato e il comandante ha rassicurato i passeggeri. L'apparecchio ha atteso per circa un quarto d'ora sopra la regione, ma alla fine è stato dirottato su Nizza. Secondo l'aeroporto di Ginevra, citato da 24Heures, quella sera i temporali hanno causato ritardi a 31 voli e il dirottamento di tre.