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La Roma ribalta l'Atalanta nel finale

Hermoso e Soulé capovolgono il gol di Ederson: i giallorossi vincono 2-1
La Roma ribalta l'Atalanta nel finale
Imago
di Fabrizio BerettaGiornalista
La Roma ribalta l'Atalanta nel finale
Hermoso e Soulé capovolgono il gol di Ederson: i giallorossi vincono 2-1
Serie A05.09.2026
Roma
2 - 1
Atalanta
CALCIO: Risultati e classifiche

ROMA - Dopo aver vinto per 4-0 le prime due partite della stagione, contro Fiorentina e Lecce, la Roma ha vissuto una serata molto diversa, ma con lo stesso risultato. Grazie a due reti nel finale, arrivate rispettivamente al 90' e al 93', prima con un colpo di testa di Hermoso e poi con un bel sinistro di Soulé, i giallorossi si sono imposti per 2-1 sull'Atalanta, ex squadra di Gasperini.

Dopo un primo tempo largamente dominato dai padroni di casa, la Dea è passata in vantaggio in avvio di ripresa con un "bolide" di Ederson. La Roma, però, ha continuato a spingere e, dopo aver colpito un palo e una traversa con Castro, è riuscita nel finale a ribaltare la partita e a conquistare la terza vittoria in altrettanti incontri.

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CLASSIFICA
Serie A
PLPuntiWDLGFGAGDFORM
1Roma393001019
2Inter39300835
3Como37210734
4Milan26200413
5Juventus26200303
6Lazio26200202
7Atalanta36201431
8Udinese24110431
9Frosinone23101312
10Napoli33102550
11Sassuolo23101330
12Cagliari23101110
13Torino3310245-1
14Lecce2310124-2
15Bologna2000202-2
16Parma2000203-3
17Monza2000237-4
18Venezia2000204-4
19Genoa3000317-6
20Fiorentina3000319-8
Classifica completa
Ultimo aggiornamento: 06.09.2026 00:10
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