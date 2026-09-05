La Roma ribalta l'Atalanta nel finale

Dopo un primo tempo largamente dominato dai padroni di casa, la Dea è passata in vantaggio in avvio di ripresa con un "bolide" di Ederson. La Roma, però, ha continuato a spingere e, dopo aver colpito un palo e una traversa con Castro, è riuscita nel finale a ribaltare la partita e a conquistare la terza vittoria in altrettanti incontri.