SERIE A
La Roma ribalta l'Atalanta nel finale
Hermoso e Soulé capovolgono il gol di Ederson: i giallorossi vincono 2-1
Imago
La Roma ribalta l'Atalanta nel finale
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La Roma ribalta l'Atalanta nel finale
Hermoso e Soulé capovolgono il gol di Ederson: i giallorossi vincono 2-1
La Roma ribalta l'Atalanta nel finale
Hermoso e Soulé capovolgono il gol di Ederson: i giallorossi vincono 2-1
Serie A05.09.2026
Roma
2 - 1
Atalanta
Terminata
Giornata 3
Fine partita2 - 1
2-1
Matias Soule
Assist: Paulo Dybala
90+3'
1-1
Mario Hermoso
Assist: Matias Soule
89'
84'
Raoul Bellanova
79'
Franck Kessie
Jose Nison Dos Santos Silva
73'
Davide Zappacosta
Sead Kolasinac
Leonardo Balerdi
Evan N'dicka
67'
66'
Mario Pasalic
Lazar Samardzic
66'
Nicola Zalewski
Eljif Elmas
Santiago Castro
Donyell Malen
63'
Daniele Ghilardi
Gianluca Mancini
63'
Matias Soule
Rodrigo Mora
55'
Nahuel Molina
Emanuele Lulli
54'
47'
Jose Nison Dos Santos Silva
0-1
46'
Nikola Krstovic
Gianluca Scamacca
Intervallo
Calcio d'inizio
AllenatoreGian Piero Gasperini
Formazione di partenza
|5
|Evan N'Dicka 67'
|4
|Bryan Cristante
|43
|Wesley Vinicius Franca Lima
|17
|Manu Kone
|14
|Donyell Malen 63'
|99
|Mile Svilar
|21
|Paulo Dybala
|22
|Mario Hermoso
|86
|Rodrigo Mora 55'
|77
|Emanuele Lulli 54'
|23
|Gianluca Mancini 63'
AllenatoreMaurizio Sarri
Formazione di partenza
|Giorgio Scalvini
|42
|Marco Carnesecchi
|29
|73' Sead Kolasinac
|23
|Odilon Kossounou
|3
|Raoul Bellanova
|16
|66' Eljif Elmas
|99
|46' Gianluca Scamacca
|9
|Charles De Ketelaere
|17
|66' Lazar Samardzic
|10
|79' Jose Nison Dos Santos Silva
|13
|Gianluca Gaetano
|70
ROMA - Dopo aver vinto per 4-0 le prime due partite della stagione, contro Fiorentina e Lecce, la Roma ha vissuto una serata molto diversa, ma con lo stesso risultato. Grazie a due reti nel finale, arrivate rispettivamente al 90' e al 93', prima con un colpo di testa di Hermoso e poi con un bel sinistro di Soulé, i giallorossi si sono imposti per 2-1 sull'Atalanta, ex squadra di Gasperini.
Dopo un primo tempo largamente dominato dai padroni di casa, la Dea è passata in vantaggio in avvio di ripresa con un "bolide" di Ederson. La Roma, però, ha continuato a spingere e, dopo aver colpito un palo e una traversa con Castro, è riuscita nel finale a ribaltare la partita e a conquistare la terza vittoria in altrettanti incontri.
|PL
|Punti
|W
|D
|L
|GF
|GA
|GD
|FORM
|1
|Roma
|3
|9
|3
|0
|0
|10
|1
|9
|2
|Inter
|3
|9
|3
|0
|0
|8
|3
|5
|3
|Como
|3
|7
|2
|1
|0
|7
|3
|4
|4
|Milan
|2
|6
|2
|0
|0
|4
|1
|3
|5
|Juventus
|2
|6
|2
|0
|0
|3
|0
|3
|6
|Lazio
|2
|6
|2
|0
|0
|2
|0
|2
|7
|Atalanta
|3
|6
|2
|0
|1
|4
|3
|1
|8
|Udinese
|2
|4
|1
|1
|0
|4
|3
|1
|9
|Frosinone
|2
|3
|1
|0
|1
|3
|1
|2
|10
|Napoli
|3
|3
|1
|0
|2
|5
|5
|0
|11
|Sassuolo
|2
|3
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|12
|Cagliari
|2
|3
|1
|0
|1
|1
|1
|0
|13
|Torino
|3
|3
|1
|0
|2
|4
|5
|-1
|14
|Lecce
|2
|3
|1
|0
|1
|2
|4
|-2
|15
|Bologna
|2
|0
|0
|0
|2
|0
|2
|-2
|16
|Parma
|2
|0
|0
|0
|2
|0
|3
|-3
|17
|Monza
|2
|0
|0
|0
|2
|3
|7
|-4
|18
|Venezia
|2
|0
|0
|0
|2
|0
|4
|-4
|19
|Genoa
|3
|0
|0
|0
|3
|1
|7
|-6
|20
|Fiorentina
|3
|0
|0
|0
|3
|1
|9
|-8
Classifica completa
Ultimo aggiornamento: 06.09.2026 00:10
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