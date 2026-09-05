Gol e spettacolo a San Siro

È successo tutto nel secondo tempo, nel quale in avvio i partenopei sono "scappati" grazie a Politano, a segno dopo un grave errore di Barella, e a un gran diagonale di Hojlund. Incassato il doppio colpo, i nerazzurri hanno reagito, ricucendo lo strappo con Lautaro Martinez, dopo un gran lavoro preparatorio di Dimarco, un colpo di testa di Thuram e ancora Lautaro, bravo a risolvere un'azione confusa davanti a Meret.