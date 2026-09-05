Gol e spettacolo a San Siro
Gli uomini di Chivu hanno sconfitto 3-2 il Napoli, al secondo ko di fila. Fiorentina ancora al tappeto
Gli uomini di Chivu hanno sconfitto 3-2 il Napoli, al secondo ko di fila. Fiorentina ancora al tappeto
MILANO - È stata una partita emozionante e ricca di colpi di scena quella tra Inter e Napoli, giocata a San Siro. Alla fine l'Inter si è imposta per 3-2, nonostante al 53' si trovasse sotto per 2-0.
È successo tutto nel secondo tempo, nel quale in avvio i partenopei sono "scappati" grazie a Politano, a segno dopo un grave errore di Barella, e a un gran diagonale di Hojlund. Incassato il doppio colpo, i nerazzurri hanno reagito, ricucendo lo strappo con Lautaro Martinez, dopo un gran lavoro preparatorio di Dimarco, un colpo di testa di Thuram e ancora Lautaro, bravo a risolvere un'azione confusa davanti a Meret.
L'Inter resta così a punteggio pieno dopo tre giornate, mentre per gli uomini di Allegri di tratta della seconda sconfitta consecutiva dopo il ko interno contro il Como.
Nel match delle 15, terza sconfitta consecutiva per la Fiorentina, battuta 2-1 al Franchi dal Torino. Alla rete di Pellegrino hanno replicato Mandragora e Adams.