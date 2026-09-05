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Un punto a testa per Young Boys e Lucerna

YB e Lucerna si lasciano sul 3-3: domani i bianconeri potrebbero volare a +3 sui bernesi con una partita in meno
Un punto a testa per Young Boys e Lucerna
Freshfocus
di Fabrizio BerettaGiornalista
Un punto a testa per Young Boys e Lucerna
YB e Lucerna si lasciano sul 3-3: domani i bianconeri potrebbero volare a +3 sui bernesi con una partita in meno
Super League05.09.2026
Young Boys
3 - 3
Lucerna
Super League05.09.2026
Vaduz
3 - 1
FC Lausanne-Sport
CALCIO: Risultati e classifiche

BERNA - Il pareggio casalingo dello Young Boys, fermato sul 3-3 dal Lucerna, fa felicissimo il Lugano, che resta al comando della classifica a pari punti con i bernesi, ma con ben due gare in meno. I bianconeri, domani a Basilea, avranno dunque la possibilità di portarsi a +3, mantenendo inoltre un match da recuperare.

Avanti al termine del primo tempo grazie al gol di Essende, i gialloneri hanno subìto la rabbiosa reazione degli avversari in apertura di ripresa, con Ciganiks a segno due volte nel giro di due minuti. Il nuovo pareggio di Essende ha soltanto illuso i padroni di casa, finiti nuovamente sotto al 65', quando Di Giusto ha trasformato un calcio di rigore. All'88' Sène ha comunque salvato un punto per lo Young Boys, evitando ai suoi la prima sconfitta stagionale.

Nell'altra gara delle 18, il Vaduz - che ha lasciato l'ultimo posto in classifica - ha sconfitto 3-1 il Losanna grazie alle reti di Dalipi, Cocic e Cabrera. Di Néné, per il momentaneo 1-1, il gol della bandiera dei vodesi.

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CLASSIFICA
Super League
PLPuntiWDLGFGAGDFORM
1Young Boys715430261412
2Lugano51550014311
3Basilea6103121192
4Sion593021192
5Lucerna792321013-3
6S.Gallo572121011-1
7Thun57212914-5
8Vaduz762051617-1
9FC Lausanne-Sport76133710-3
10Zurigo66204916-7
11Servette5411346-2
12Grasshopper54113712-5
Classifica completa
Ultimo aggiornamento: 05.09.2026 20:10
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