Un punto a testa per Young Boys e Lucerna
YB e Lucerna si lasciano sul 3-3: domani i bianconeri potrebbero volare a +3 sui bernesi con una partita in meno
YB e Lucerna si lasciano sul 3-3: domani i bianconeri potrebbero volare a +3 sui bernesi con una partita in meno
|1
|Marvin Keller
|27
|Lewin Blum
|30
|Sandro Lauper
|23
|Loris Benito
|22
|Isaac Schmidt 58'
|8
|Armin Gigovic 85'
|6
|Edimilson Fernandes 57'
|16
|Christian Fassnacht 68'
|10
|Alvyn Sanches
|7
|Alan Virginius 57'
|99
|Samuel Essende
|Karlo Letica
|30
|Ruben Dantas Fernandes
|22
|82' Bung Hua Freimann
|13
|Bung Meng Freimann
|46
|Andrejs Ciganiks
|14
|82' Tyron Owusu
|24
|82' Mio Zimmermann
|80
|Leonardo Bertone
|6
|Matteo Di Giusto
|11
|90' +2Daniel Mikolajewski
|19
|46' Nando Toggenburger
|15
|25
|Leon Schaffran
|4
|Nicolas Hasler
|6
|Denis Simani
|5
|Liridon Berisha
|7
|Dominik Schwizer
|17
|Julian Stark 87'
|20
|Luca Mack 61'
|10
|Juan Cabrera 81'
|9
|Marcel Monsberger 88'
|28
|Milos Cocic 87'
|11
|Lutfi Dalipi
|1
|Benjamin Buchel
|27
|Niklas Lang
|29
|Malik Sawadogo
|30
|Mattia Walker 61'
|18
|Daniel Kasper
|22
|Mischa Eberhard 88'
|23
|Mats Hammerich 81'
|14
|Mischa Beeli 87'
|19
|Dejan Djokic 87'
|Melvin Feycal Mastil
|90
|72' Theo Bergvall
|6
|Karim Sow
|71
|76' Nicolas Cozza
|31
|Morgan Poaty
|18
|Olivier Custodio
|10
|46' Papa Souleymane N'Diaye
|47
|58' Brandon Soppy
|2
|Florent Mollet
|91
|Levy Nene
|77
|46' Omar Janneh
|78
|46' Sekou Kone
|80
|72' Koba Koindredi
|88
|58' Enzo Anthony Honore Molebe
|9
|Etienne Youte Kinkoue
|4
|76' Dircssi Ngonzo
|5
|46' Seydou Traore
|17
|Thomas Castella
|1
|Nathan Butler-Oyedeji
|11
|Alban Ajdini
|7
BERNA - Il pareggio casalingo dello Young Boys, fermato sul 3-3 dal Lucerna, fa felicissimo il Lugano, che resta al comando della classifica a pari punti con i bernesi, ma con ben due gare in meno. I bianconeri, domani a Basilea, avranno dunque la possibilità di portarsi a +3, mantenendo inoltre un match da recuperare.
Avanti al termine del primo tempo grazie al gol di Essende, i gialloneri hanno subìto la rabbiosa reazione degli avversari in apertura di ripresa, con Ciganiks a segno due volte nel giro di due minuti. Il nuovo pareggio di Essende ha soltanto illuso i padroni di casa, finiti nuovamente sotto al 65', quando Di Giusto ha trasformato un calcio di rigore. All'88' Sène ha comunque salvato un punto per lo Young Boys, evitando ai suoi la prima sconfitta stagionale.
Nell'altra gara delle 18, il Vaduz - che ha lasciato l'ultimo posto in classifica - ha sconfitto 3-1 il Losanna grazie alle reti di Dalipi, Cocic e Cabrera. Di Néné, per il momentaneo 1-1, il gol della bandiera dei vodesi.
|PL
|Punti
|W
|D
|L
|GF
|GA
|GD
|FORM
|1
|Young Boys
|7
|15
|4
|3
|0
|26
|14
|12
|2
|Lugano
|5
|15
|5
|0
|0
|14
|3
|11
|3
|Basilea
|6
|10
|3
|1
|2
|11
|9
|2
|4
|Sion
|5
|9
|3
|0
|2
|11
|9
|2
|5
|Lucerna
|7
|9
|2
|3
|2
|10
|13
|-3
|6
|S.Gallo
|5
|7
|2
|1
|2
|10
|11
|-1
|7
|Thun
|5
|7
|2
|1
|2
|9
|14
|-5
|8
|Vaduz
|7
|6
|2
|0
|5
|16
|17
|-1
|9
|FC Lausanne-Sport
|7
|6
|1
|3
|3
|7
|10
|-3
|10
|Zurigo
|6
|6
|2
|0
|4
|9
|16
|-7
|11
|Servette
|5
|4
|1
|1
|3
|4
|6
|-2
|12
|Grasshopper
|5
|4
|1
|1
|3
|7
|12
|-5