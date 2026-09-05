Un punto a testa per Young Boys e Lucerna

Avanti al termine del primo tempo grazie al gol di Essende, i gialloneri hanno subìto la rabbiosa reazione degli avversari in apertura di ripresa, con Ciganiks a segno due volte nel giro di due minuti. Il nuovo pareggio di Essende ha soltanto illuso i padroni di casa, finiti nuovamente sotto al 65', quando Di Giusto ha trasformato un calcio di rigore. All'88' Sène ha comunque salvato un punto per lo Young Boys, evitando ai suoi la prima sconfitta stagionale.

Nell'altra gara delle 18, il Vaduz - che ha lasciato l'ultimo posto in classifica - ha sconfitto 3-1 il Losanna grazie alle reti di Dalipi, Cocic e Cabrera. Di Néné, per il momentaneo 1-1, il gol della bandiera dei vodesi.