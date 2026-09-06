Embolo subito decisivo: gol all'esordio contro Messi
L'attaccante svizzero non ha tardato a mettersi in mostra in MLS. Alla sua prima con Atlanta, lo svizzero ha ottenuto e poi trasformato il rigore del definitivo 2-2 contro l’Inter Miami.
L'attaccante svizzero non ha tardato a mettersi in mostra in MLS. Alla sua prima con Atlanta, lo svizzero ha ottenuto e poi trasformato il rigore del definitivo 2-2 contro l’Inter Miami.
MLS - Breel Embolo ha trovato subito la via della rete alla sua prima partita con l'Atlanta United in MLS. Contro l'Inter Miami di Lionel Messi, l'attaccante svizzero ha segnato all'87' il rigore del definitivo 2-2, regalando un punto alla sua nuova squadra.
L'esordio del basilese in Major League Soccer era stato inizialmente ritardato da un temporale. In campo Embolo si è poi trovato di fronte, oltre a Messi, anche Casemiro e Luis Suarez. Casemiro ha firmato di testa l'1-0 su corner di Messi, mentre Suarez ha realizzato il 2-1 poco prima dell'intervallo.
Per Atlanta, Miguel Almiron aveva pareggiato al 35'. Il paraguaiano ha poi fallito un rigore nella ripresa. Embolo, invece, all'87' si è procurato un altro tiro dal dischetto e lo ha trasformato per il 2-2.
Il 29enne, arrivato dal Rennes per 18 milioni di dollari, ha così contribuito alla conquista di un punto. L'Atlanta United resta comunque penultimo nella Eastern Conference, con undici partite ancora da disputare prima dei play-off.