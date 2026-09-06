Match attesissimo al St.Jakob Park

Pur essendo terzi in classifica, Shaqiri e compagni hanno raccolto appena un punto nelle ultime due partite, frutto del pareggio con lo Young Boys e della sconfitta interna contro il Sion. Lichtsteiner continua a essere nell'occhio del ciclone e al St. Jakob non mette tutti d'accordo: già nei giorni scorsi, secondo la stampa d'oltralpe, si diceva che l'ex giocatore della Juve non avesse più in mano parte dello spogliatoio. Che possa essere proprio il Lugano ad accentuare ulteriormente i problemi dei rossoblù? Chissà...

Dal canto loro, i bianconeri vogliono proseguire sulla strada tracciata. Dopo le vittorie "sporche" (ma di cuore e di carattere) del Tourbillon e dell'AIL Arena contro il Servette, un'affermazione a Basilea rappresenterebbe un altro importante segnale per tutto il campionato. Imponendosi, Grgic e compagni salirebbero a +8 sullo stesso avversario, con una partita in meno. Mica poco dopo appena sei partite...