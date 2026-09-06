Zverev avanti, Fritz crolla: gli US Open perdono una stella
Il tedesco passeggia contro Tabilo. Clamorosa rimonta di Cerundolo sull'americano, già finalista a New York nel 2024.
NEW YORK - Alexander Zverev (ATP 2) ha staccato senza particolari difficoltà il biglietto per gli ottavi di finale degli US Open. Sabato il tedesco, vincitore dell'ultimo Roland-Garros, ha superato Alejandro Tabilo (ATP 28) in tre set, imponendosi 6-2 7-6 (7/2) 6-2 in poco meno di due ore e mezza.
Alla terza "night session" consecutiva sull'Arthur Ashe Stadium, Zverev ha ritrovato la brillantezza che gli era mancata nei due turni precedenti, chiusi entrambi al quinto set contro Lorenzo Sonego (4h53') e Quentin Halys (4h33'). Contro Tabilo ha concesso un break sul 6-5 del secondo set, ma ha poi dominato il tie-break, conquistando gli ultimi sei punti consecutivi. Finalista a New York nel 2020, il tedesco affronterà ora Luciano Darderi (ATP 22) per un posto nei quarti di finale.
Già fuori Taylor Fritz
Tra i pretendenti al titolo, Taylor Fritz (ATP 10) è invece già fuori. L'americano è stato eliminato al terzo turno dall'argentino Francisco Cerundolo (ATP 25), capace di rimontare e imporsi 3-6 4-6 6-3 6-4 6-4.
Un'uscita di scena sorprendente per il californiano, che nelle tre precedenti edizioni degli US Open aveva sempre raggiunto almeno i quarti di finale, spingendosi fino alla finale nel 2024, persa contro Jannik Sinner.Contro Cerundolo, Fritz ha faticato a trovare il suo tennis e ha manifestato più volte la propria frustrazione verso il suo angolo. Il suo gioco, solitamente metronomico, è apparso fuori ritmo: troppe palline sono finite in rete od oltre la linea di fondo al termine di scambi prolungati.
Eppure i primi due set erano finiti nelle sue mani, grazie soprattutto a un buon rendimento in risposta, alla capacità di annullare le palle break (11 su 13) e a qualche vincente in più rispetto all'argentino. Anche Cerundolo, però, lo aveva aiutato, commettendo più errori non forzati nei primi due parziali: 28 contro 26.Dal terzo set, però, qualcosa è cambiato. Oltre alle difficoltà nel gioco, Fritz ha perso anche la sicurezza al servizio. E per lui gli US Open sono finiti lì.
Avanti Rybakina
Nel tabellone femminile ha invece centrato gli ottavi Elena Rybakina (WTA 2), vittoriosa su Yuliia Starodubtseva (WTA 58) per 7-6 (8/6) 6-3. La kazaka si è così presa la rivincita sulla sconfitta subita al secondo turno dell'ultimo Roland-Garros. Nel tie-break del primo set l'ucraina ha avuto anche una palla set, cancellata da Rybakina con un ace.
La vincitrice dell'ultimo Australian Open sfiderà ora Naomi Osaka (WTA 13), semifinalista uscente. Per Rybakina c'è anche un obiettivo pesante: secondo quanto riferito, raggiungendo le semifinali conquisterebbe per la prima volta la vetta del ranking.