Zverev avanti, Fritz crolla: gli US Open perdono una stella

Già fuori Taylor Fritz

Tra i pretendenti al titolo, Taylor Fritz (ATP 10) è invece già fuori. L'americano è stato eliminato al terzo turno dall'argentino Francisco Cerundolo (ATP 25), capace di rimontare e imporsi 3-6 4-6 6-3 6-4 6-4.

Un'uscita di scena sorprendente per il californiano, che nelle tre precedenti edizioni degli US Open aveva sempre raggiunto almeno i quarti di finale, spingendosi fino alla finale nel 2024, persa contro Jannik Sinner.Contro Cerundolo, Fritz ha faticato a trovare il suo tennis e ha manifestato più volte la propria frustrazione verso il suo angolo. Il suo gioco, solitamente metronomico, è apparso fuori ritmo: troppe palline sono finite in rete od oltre la linea di fondo al termine di scambi prolungati.