All'improvviso uno strano odore: preoccupazione in piscina

Pompieri, polizia e ambulanza si sono in seguito precipitati sul posto. «I ragazzi stanno bene – assicura il nostro interlocutore –. Precauzionalmente abbiamo fatto visitare un giovane. La struttura in ogni caso rimarrà chiusa finché non ci sarà chiarezza sull'origine dell'accaduto».

Sintomi di malessere

Il Servizio comunicazione, media e prevenzione della Polizia cantonale circostanzia ulteriormente i fatti. «Stando a una prima ricostruzione e per cause che spetterà all’inchiesta stabilire – spiega un portavoce –, alcuni allievi hanno manifestato sintomi di malessere durante una lezione di nuoto».