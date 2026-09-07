GIORNICO
Perde il controllo, sbanda e va a sbattere contro il muretto
Incidente della circolazione questo lunedì mattina in zona Biaschina. La strada è rimasta chiusa parzialmente per facilitare l'intervento dei soccorsi.
FVR / M. Franjo
Perde il controllo, sbanda e va a sbattere contro il muretto
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Perde il controllo, sbanda e va a sbattere contro il muretto
Incidente della circolazione questo lunedì mattina in zona Biaschina. La strada è rimasta chiusa parzialmente per facilitare l'intervento dei soccorsi.
Perde il controllo, sbanda e va a sbattere contro il muretto
Incidente della circolazione questo lunedì mattina in zona Biaschina. La strada è rimasta chiusa parzialmente per facilitare l'intervento dei soccorsi.
GIORNICO - Incidente stradale nella tarda mattinata di lunedì sulla strada cantonale, in zona Biaschina. Per cause ancora da chiarire, un veicolo ha invaso la corsia opposta, finendo contro il muro a bordo strada.
Sul posto sono intervenuti un’ambulanza del Servizio Tre Valli, due autopattuglie della Polizia cantonale e gli assistenti di polizia delle Tre Valli.
Le cause dell’incidente sono al vaglio degli inquirenti, le condizioni di salute del conducente non sono al momento note.
La strada è rimasta temporaneamente chiusa ai veicoli pesanti, mentre il traffico degli altri veicoli è proseguito a corsie alternate.
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