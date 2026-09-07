Apprendisti ICT premiati, quattro ticinesi qualificati agli SwissSkills
Celebrati i neodiplomati dell'anno 2025/2026 e le migliori medie nei diversi indirizzi di formazione.
Celebrati i neodiplomati dell'anno 2025/2026 e le migliori medie nei diversi indirizzi di formazione.
LUGANO - L'Associazione ICT della Svizzera italiana ha premiato gli apprendisti che hanno concluso la propria formazione come informatici, mediamatici e operatori informatici AFC nell'anno 2025/2026.
Secondo Luca Albertoni, si tratta di traguardi importanti, dato che «in un'epoca sempre più digitalizzata, la presenza di professionisti altamente qualificati è fondamentale per affrontare le sfide della modernizzazione, tanto più se si considera che entro il 2033 saranno necessari oltre 54'000 nuovi professionisti ICT».
Nei loro interventi, William Peretti, vicedirettore del CPT di Trevano, e Oscar Gonzalez, direttore aggiunto della Divisione della Formazione professionale, hanno espresso soddisfazione per i risultati ottenuti dai giovani. Entrambi hanno ricordato ai neodiplomati che «portare a termine una formazione in un ambito così esigente costituisce un risultato di rilievo e un punto di partenza solido per il loro futuro professionale».
Tra i campioni ticinesi spiccano Yannik Ramser (Software Applications Development, apprendista de La Posta SA), Alan Gregorio (Web Technologies, SAM Trevano) e Manuel Caimmi (Cloud Computing, Exion Networks SA).
Nell'edizione 2026 dei campionati regionali, quattro ticinesi sono riusciti a qualificarsi per i prestigiosi SwissSkills, i campionati nazionali delle professioni. Si tratta di Alan Gregorio, Nemanja Zecevic, Robin Sartore e Amos Haefliger, tutti della SAMT Trevano e impegnati nella skill Web Technologies.
ICT-Formazione professionale della Svizzera italiana ha inoltre premiato i successi scolastici degli apprendisti, valorizzando le migliori medie conseguite nei diversi indirizzi di formazione.
I riconoscimenti sono andati a Gabriel Gàrate (Informatico AFC, gestione di infrastrutture, Municipio di Lugano), Fabio Giger (Informatico AFC, gestione di infrastrutture, Corner Banca SA), Joel Hehli (Informatico AFC, sviluppo di applicazioni, Imerys Graphite & Carbon SA), Fortunato Rossetti (Informatico AFC, sviluppo di applicazioni, La Posta Svizzera SA), Sandra Balzarini (Informatico aziendale AFC, Stato del Cantone Ticino), Valentino Correia (Informatico aziendale AFC, Scuola d'Arti e Mestieri), Simone Demarchi (Informatico aziendale AFC, Scuola d'Arti e Mestieri), Noelia Maria Dominguez (Mediamatico AFC, Swisscom (Svizzera) SA) e Julian Mainetti (Operatore informatico AFC, Stato del Cantone Ticino).
I neodiplomati Alan Gregorio e Kami Siddiqui hanno infine avuto la possibilità di presentare al pubblico il loro lavoro di diploma, mostrando concretamente le competenze acquisite durante il percorso formativo. Le presentazioni hanno fatto emergere l'enorme potenziale della digitalizzazione e le numerose opportunità che apre nel mercato del lavoro.