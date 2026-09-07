Festa patronale a Caviano, una giornata che riunisce la comunità
Oltre 140 persone alla Santa Messa, seguita dalla tradizionale processione e da momenti di convivialità.
Oltre 140 persone alla Santa Messa, seguita dalla tradizionale processione e da momenti di convivialità.
CAVIANO - Domenica scorsa la Chiesa Parrocchiale di Santa Maria Nascente a Caviano ha accolto oltre 140 persone per la Santa Messa, animata dal Coro del Basso Gambarogno e accompagnata dall’Unione Filarmonica Gambarognese.
Alla celebrazione hanno preso parte anche numerosi bambini e ministranti provenienti da tutto il Gambarogno.
Al termine della Messa si è svolta la tradizionale processione con la statua della Madonna fino all’ex Casa comunale, accompagnata lungo il percorso da numerosi fedeli.
Conclusi i momenti religiosi, la festa è proseguita all’insegna della convivialità, con oltre 170 porzioni di polenta servite insieme ai relativi contorni.
La giornata ha fatto da cornice a una festa patronale capace di riunire e coinvolgere l’intera comunità.