Con Sportissima il movimento arriva nei quartieri
Tra le nuove sedi figura LaFilanda, con danze dal mondo e giochi da tavolo
MENDRISIO - Domenica 13 settembre torna Sportissima, la manifestazione del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (DECS) dedicata all'attività fisica, al movimento e alla socializzazione. L'edizione 2026 a Mendrisio propone 30 attività nei quartieri, nuove sedi e un bus navetta gratuito per i partecipanti.
Nell'anno del ventesimo anniversario dell'iniziativa, l'offerta mendrisiense raggiunge le 30 attività, distribuite in diversi quartieri. Il bus navetta gratuito organizzato dalla Città partirà alle 9.30 da Ligornetto, dove sarà allestito anche l'Info Point, e sarà attivo tutto il giorno con una pausa dalle 13 alle 14 (orari 9.30-13 e 14-17), collegando i quartieri fino a Capolago con più corse di andata e ritorno.
Tra le nuove sedi figura LaFilanda, con danze dal mondo e giochi da tavolo per chi desidera vivere Sportissima in modo più rilassato. In programma anche attività allo Skatepark, allo stand di tiro La Mendrisiense, sui campi da tennis, in piscina e il pedalò al Lido di Capolago, oltre alle proposte già consolidate a Genestrerio, alla SportAcademy e alla Casa anziani Torriani, dove si potrà provare il tiro con l'arco. Sul fronte educativo e ambientale, una passeggiata lungo il Laveggio con un biologo alla scoperta di flora e fauna e un'attività dedicata alla trota fario.
Mendrisio aderisce a Sportissima dalla terza edizione, nel 2007: nata a Ligornetto, l'iniziativa ha poi coinvolto sempre più quartieri, sedi e realtà del territorio. Lo spirito resta quello di promuovere il movimento senza competizione, permettendo a tutte e tutti di avvicinarsi a un'attività fisica e di conoscere nuove discipline.
La manifestazione coinvolge l'intero Cantone e si svolgerà con qualsiasi condizione meteorologica. Il programma dettagliato è disponibile su ti.ch/sportissima.