Con Sportissima il movimento arriva nei quartieri

Tra le nuove sedi figura LaFilanda, con danze dal mondo e giochi da tavolo per chi desidera vivere Sportissima in modo più rilassato. In programma anche attività allo Skatepark, allo stand di tiro La Mendrisiense, sui campi da tennis, in piscina e il pedalò al Lido di Capolago, oltre alle proposte già consolidate a Genestrerio, alla SportAcademy e alla Casa anziani Torriani, dove si potrà provare il tiro con l'arco. Sul fronte educativo e ambientale, una passeggiata lungo il Laveggio con un biologo alla scoperta di flora e fauna e un'attività dedicata alla trota fario.

Mendrisio aderisce a Sportissima dalla terza edizione, nel 2007: nata a Ligornetto, l'iniziativa ha poi coinvolto sempre più quartieri, sedi e realtà del territorio. Lo spirito resta quello di promuovere il movimento senza competizione, permettendo a tutte e tutti di avvicinarsi a un'attività fisica e di conoscere nuove discipline.