Le donne di cui il Ticino deve andare fiero: le scopri in un "archivio da nozze d'argento"

Un percorso tutt'altro che lineare. Yvonne ricorda che negli anni Trenta, durante la crisi, alcune donne furono nuovamente spinte verso la sfera domestica. Con il secondo dopoguerra e successivamente con il nuovo femminismo, però, la trasformazione acquistò ulteriore forza. «Le donne della mia generazione, parliamo degli anni Settanta, hanno cominciato ad andare in strada per rivendicare la parità», racconta. Il confronto con il presente dà la misura del cambiamento vissuto nell'arco di pochi decenni: «Rispetto a quando avevo 20 anni, sono indicibili i diritti che hanno le donne oggi». E aggiunge: «A noi dicevano: “Zitta tu che sei una donna”, e stavamo zitte».

L'istruzione alla base della libertà

Alla base dell'emancipazione per lei c'è soprattutto un elemento: «L'istruzione». L'accesso agli studi apre infatti la strada al lavoro e quindi all'autonomia. «Se c'è l'indipendenza economica, c'è la base per la libertà, per i diritti, per l'emancipazione». Oggi, osserva, «le donne hanno veramente un accesso paritario a quello che è la base di tutto: l'istruzione». E il cambiamento più concreto rispetto al passato è che «le donne adesso lavorano», pur continuando a pagare un prezzo legato alla maternità e alla conciliazione tra le diverse sfere della vita.