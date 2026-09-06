Coltellata al volto del marito, poi parte per le vacanze

La 42enne, che si trova tuttora dietro le sbarre, respinge le accuse. Secondo la sua versione, il litigio si sarebbe svolto in auto per allontanarsi dalla figlia. Il coltello si sarebbe trovato casualmente all'interno del veicolo, perché era stato usato per tagliare un'anguria in piscina. La coltellata sarebbe stata, insomma, soltanto un gesto di autodifesa.