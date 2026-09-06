Coltellata al volto del marito, poi parte per le vacanze
La testimonianza della donna, accusata di tentato omicidio, punta sull'autodifesa e su un uso accidentale dell'arma.
BELLINZONA - Dovrà rispondere di tentato omicidio una 42enne del Bellinzonese che, alla fine dello scorso giugno, ha sferrato una coltellata al volto del marito.
La notizia è stata anticipata dalla Rsi. I fatti si sono svolti in auto, durante un litigio. Secondo quanto appreso dall'emittente di Comano, l'uomo avrebbe riportato un taglio di quasi dieci centimetri tra la guancia e l'orecchio.
A questo punto, però, la vicenda si fa confusa. La vittima, infatti, non ha sporto subito denuncia per l'aggressione e ha addirittura accompagnato la moglie in aeroporto, in partenza per le ferie. Solo la denuncia di un amico ha portato all'intervento delle forze dell'ordine.
Le manette ai polsi della donna sono così scattate al rientro dalle vacanze, a Malpensa. È stata poi portata nel carcere di San Vittore, prima dell'estradizione verso la Farera, avvenuta dopo una trentina di giorni.
La 42enne, che si trova tuttora dietro le sbarre, respinge le accuse. Secondo la sua versione, il litigio si sarebbe svolto in auto per allontanarsi dalla figlia. Il coltello si sarebbe trovato casualmente all'interno del veicolo, perché era stato usato per tagliare un'anguria in piscina. La coltellata sarebbe stata, insomma, soltanto un gesto di autodifesa.
Diametralmente opposta la tesi dell'accusa, che parla invece di un agguato.
Secondo la Rsi, le tensioni tra i due duravano da tempo. Nei mesi precedenti, la polizia era già intervenuta per placare gli animi. L'inchiesta è affidata al procuratore pubblico Luca Losa.