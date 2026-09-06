L'incendio sul treno, all'interno di una galleria

Simulato un incendio nella cabina di guida

Una cinquantina di comparse e un centinaio di soccorritori sono stati impegnati da poco prima di mezzanotte di sabato 5 alle cinque di mattina di domenica 6 settembre, durante una finestra di manutenzione pianificata – limitando i disagi per la clientela ma garantendo una messa in scena il più possibile realistica. È stato simulato un incendio dovuto ad un guasto tecnico nella cabina di guida di un treno Giruno, mentre percorre la galleria di base del Monte Ceneri. Le fiamme prendono forza rapidamente senza essere notate e scatta il freno d'emergenza. Per l'incendio, il fumo denso e la frenata improvvisa viene simulato il ferimento di alcune persone.

Test su uno dei peggiori scenari possibili

In Svizzera il traffico ferroviario è molto sicuro ed è altamente improbabile che si verifichi un evento come quello simulato in questa esercitazione, sottolineano le FFS. Tuttavia, grazie a questo scenario è stato possibile testare positivamente la messa in allarme coordinata, partendo dal personale dei treni, per passare dalla centrale d’esercizio FFS sud di Pollegio, fino alle direzioni delle forze di intervento cantonali. Sono state testate positivamente anche le procedure di evacuazione e di primo soccorso. Sono stati individuati dei punti dove le procedure possono essere rese più performanti e dopo un’analisi più approfondita, se necessario, questi processi saranno adattati.