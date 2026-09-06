Terribile incidente in bus, almeno 24 morti. Si tratterebbe principalmente di bambini e adolescenti
Il veicolo stava circolando in una zona montagnosa quando sarebbe precipitato giù per un burrone. Il tragitto avrebbe fatto parte di una gita prescolastica.
Il veicolo stava circolando in una zona montagnosa quando sarebbe precipitato giù per un burrone. Il tragitto avrebbe fatto parte di una gita prescolastica.
SAO FILIPE - Almeno 24 persone, principalmente bambini e adolescenti, sono morte ieri sera in un rovinoso incidente stradale a Capo Verde. La tragedia ha visto protagonista un autobus in viaggio sull'isola di Fogo, ha reso noto Jose Canuto, responsabile della Protezione civile del comune di São Filipe.
Altre otto persone sono rimaste ferite, alcune delle quali in modo grave.
Una gita prescolastica
Secondo altre autorità locali, l'autobus trasportava in totale 32 persone e, dopo una gita a Cha das Caldeiras (vicino al vulcano Pico do Fogo) stava tornando a São Filipe.
L'incidente è avvenuto nella località di Campanas, nell'altopiano a nord di São Filipe, quando apparentemente l'autobus è uscito di strada ed è precipitato in una gola profonda circa 30 metri su un terreno roccioso, prima di cadere in una valle di difficile accesso.
Le operazioni di soccorso sono proseguite per tutta la notte e sette vittime sono già state sepolte all'alba.
Deceduto l'autista
L'autista dell'autobus è tra le vittime. Organizzava questa gita ogni anno, di solito prima dell'inizio della scuola, come regalo per gli studenti che trasportava durante l'anno scolastico.
Incidenti di questo tipo sono poco frequenti in questo arcipelago dell'Africa occidentale, dotato di una rete stradale generalmente in buone condizioni.