GUERRA IN UCRAINA
Gli inviati di Trump sono arrivati a Kiev
Dopo i colloqui a Mosca con Putin, Witkoff e Kushner sono in Ucraina per incontrare Zelensky.
AFP
Fonte Ats Ask Afp
Gli inviati di Trump sono arrivati a Kiev
Dopo i colloqui a Mosca con Putin, Witkoff e Kushner sono in Ucraina per incontrare Zelensky.
KIEV - Gli inviati del presidente statunitense Donald Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner, sono arrivati a Kiev, dove oggi incontreranno il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.
La riunione odierna segue i colloqui avuti ieri a Mosca con il presidente russo Vladimir Putin.
I due sono arrivati in treno alla stazione centrale di Kiev dalla Polonia, dove sono atterrati nella notte con un volo da Mosca.
Si tratta della prima visita degli emissari di Trump in Ucraina dall'inizio dei loro sforzi di mediazione volti a trovare una soluzione diplomatica alla guerra.
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