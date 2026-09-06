Cerca e trova immobili
Segnalaci
GUERRA IN UCRAINA

Gli inviati di Trump sono arrivati a Kiev

Dopo i colloqui a Mosca con Putin, Witkoff e Kushner sono in Ucraina per incontrare Zelensky.
Gli inviati di Trump sono arrivati a Kiev
AFP
Fonte Ats Ask Afp
di Redazione
Gli inviati di Trump sono arrivati a Kiev
Dopo i colloqui a Mosca con Putin, Witkoff e Kushner sono in Ucraina per incontrare Zelensky.

KIEV - Gli inviati del presidente statunitense Donald Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner, sono arrivati a Kiev, dove oggi incontreranno il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

La riunione odierna segue i colloqui avuti ieri a Mosca con il presidente russo Vladimir Putin.

I due sono arrivati in treno alla stazione centrale di Kiev dalla Polonia, dove sono atterrati nella notte con un volo da Mosca.

Si tratta della prima visita degli emissari di Trump in Ucraina dall'inizio dei loro sforzi di mediazione volti a trovare una soluzione diplomatica alla guerra.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
diplomaziadonald trumpguerraguerra in ucrainajared kushnerstati unitisteve witkoffucrainazelensky
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
52enne annegata nel Ceresio: «Alcol e benzodiazepine fattori determinanti»
LIVE
MELIDE
2 gior

52enne annegata nel Ceresio: «Alcol e benzodiazepine fattori determinanti»

Il fuori programma di Giorgia Meloni: «Amore, ti richiamo»
LIVE
ITALIA
1 gior
18
96

Il fuori programma di Giorgia Meloni: «Amore, ti richiamo»

Un megaporcino da quasi 1,7 kg, nei boschi della sua infanzia
LIVE
ALTA LEVENTINA
2 gior
13
75

Un megaporcino da quasi 1,7 kg, nei boschi della sua infanzia

Cade durante una battuta di caccia: muore un 69enne
LIVE
BIASCA
22 ore

Cade durante una battuta di caccia: muore un 69enne

«Ho visto la pista dal finestrino, pensavo ci schiantassimo»
LIVE
GINEVRA
18 ore
17
52

«Ho visto la pista dal finestrino, pensavo ci schiantassimo»

«Pubblicare gli audio è stata una scelta difficile. Ho corso dei rischi, ma non me ne pento»
LIVE
LUGANO
2 gior
68
128

«Pubblicare gli audio è stata una scelta difficile. Ho corso dei rischi, ma non me ne pento»

Miss Mamma Ticino, non più Fabrizio Corona ma una giuria quasi tutta al femminile
LIVE
LUGANO
1 gior

Miss Mamma Ticino, non più Fabrizio Corona ma una giuria quasi tutta al femminile

Qui si mangia solo vegano: «Chi arriva scettico ne esce sorpreso»
LIVE
MESOCCO (GR)
2 gior
56

Qui si mangia solo vegano: «Chi arriva scettico ne esce sorpreso»

Fiamme in piena notte alla scuola professionale
LIVE
BIASCA
1 gior
6

Fiamme in piena notte alla scuola professionale

Allarme sul volo Swiss: cambio rotta e atterraggio di emergenza
LIVE
SVIZZERA/STATI UNITI
2 gior
12
22

Allarme sul volo Swiss: cambio rotta e atterraggio di emergenza

Un uomo gravemente ferito sui monti sopra Cugnasco
LIVE
CUGNASCO-GERRA
17 ore

Un uomo gravemente ferito sui monti sopra Cugnasco

«Alcuni medici specialisti esagerano con le fatturazioni»
LIVE
SVIZZERA
1 gior
49

«Alcuni medici specialisti esagerano con le fatturazioni»

Ritrovato morto il 54enne disperso nella zona del Sassariente
LIVE
CUGNASCO-GERRA
7 ore

Ritrovato morto il 54enne disperso nella zona del Sassariente

La chiude nel bagagliaio poi la getta dal cavalcavia. Infine si uccide davanti alla polizia
LIVE
ITALIA
2 gior

La chiude nel bagagliaio poi la getta dal cavalcavia. Infine si uccide davanti alla polizia

Scomparsa nel Ceresio, il corpo individuato a 72 metri di profondità
LIVE
LUGANESE
1 gior

Scomparsa nel Ceresio, il corpo individuato a 72 metri di profondità

«Anche tu hai due figlie, avresti potuto fare di più»: una leggenda del tennis attacca Federer
LIVE
TENNIS
3 gior
34
93

«Anche tu hai due figlie, avresti potuto fare di più»: una leggenda del tennis attacca Federer

Festa di compleanno finita male: tre ragazze aggredite di notte in pieno centro
LIVE
LUGANO
3 gior
229
352

Festa di compleanno finita male: tre ragazze aggredite di notte in pieno centro

C'è un nuovo milionario
LIVE
SVIZZERA
22 ore
2
17

C'è un nuovo milionario

Sparatoria ad Aarau: «È terribile. Ci scusiamo per nostro figlio»
LIVE
ARGOVIA/GIURA
1 gior

Sparatoria ad Aarau: «È terribile. Ci scusiamo per nostro figlio»

Lombardi oltre i 70 anni nel CdA delle AIL: le spiegazioni del Municipio
LIVE
CANTONE
2 gior
43
127

Lombardi oltre i 70 anni nel CdA delle AIL: le spiegazioni del Municipio

A scuola solo 4 giorni, l'esperimento (per ora) convince
LIVE
SVIZZERA
1 gior
18
94

A scuola solo 4 giorni, l'esperimento (per ora) convince

Sparatoria di Aarau, parla la mamma della vittima: «Non volevo venisse in Svizzera»
LIVE
ARGOVIA
2 gior
25
58

Sparatoria di Aarau, parla la mamma della vittima: «Non volevo venisse in Svizzera»

La speranza di Fiamma: «Il farmaco rallenta la malattia»
LIVE
LAVERTEZZO
3 gior
2
94

La speranza di Fiamma: «Il farmaco rallenta la malattia»

Fra motori (vintage) rombanti, fumetti e brindisi a cielo aperto: ma che bel weekend!
LIVE
AGENDONE
2 gior

Fra motori (vintage) rombanti, fumetti e brindisi a cielo aperto: ma che bel weekend!

Abusata a nove anni da un bambino più grande
LIVE
SVIZZERA
3 gior
6
32

Abusata a nove anni da un bambino più grande

Va a una ticinese il premio paraplegica dell'anno
LIVE
CANTONE
18 ore
5

Va a una ticinese il premio paraplegica dell'anno

Ubriaco, senza patente... a 140 km/h dove limite è 40
LIVE
SVITTO
1 gior
16
47

Ubriaco, senza patente... a 140 km/h dove limite è 40

La nuova quotidianità di Luca Cereda senza il suo Ambrì
LIVE
HOCKEY
2 gior
3
26

La nuova quotidianità di Luca Cereda senza il suo Ambrì

Cadute, quanto ci costano! Ma gli anziani ora trovano Equilibrium
LIVE
CANTONE
1 gior
7
26

Cadute, quanto ci costano! Ma gli anziani ora trovano Equilibrium

Quando pensi di svapare cannabis, e invece è “spezia”: l'effetto è devastante
LIVE
FOCUS
2 gior
29

Quando pensi di svapare cannabis, e invece è “spezia”: l'effetto è devastante

Colpito dalla cesta di una mongolfiera, muore 86enne
LIVE
SVIZZERA
2 gior

Colpito dalla cesta di una mongolfiera, muore 86enne

Lui con il machete, lei con un coltello
LIVE
SAN GALLO
1 gior
55

Lui con il machete, lei con un coltello

Rifiuti abbandonati, il Municipio: «Cestini verso la digitalizzazione»
LIVE
LUGANO
2 gior
21
66

Rifiuti abbandonati, il Municipio: «Cestini verso la digitalizzazione»

Scomparsa dopo una nuotata, le ricerche proseguono
LIVE
BRUSINO ARSIZIO
1 gior

Scomparsa dopo una nuotata, le ricerche proseguono

Parrucchieri, premiati i migliori neodiplomati del Cantone
LIVE
ATTUALITÀ
2 gior
2
10

Parrucchieri, premiati i migliori neodiplomati del Cantone

Con la Lamborghini a 140 sull'80: confermato il sequestro dell'auto
LIVE
SVIZZERA
3 gior
30
57

Con la Lamborghini a 140 sull'80: confermato il sequestro dell'auto

Allarme a una festa scolastica: maxi operazione di polizia
LIVE
SAN GALLO
1 gior
6
14

Allarme a una festa scolastica: maxi operazione di polizia

«I biglietti più economici non bastano»
LIVE
SVIZZERA/CANTONE
20 ore
25
23

«I biglietti più economici non bastano»

Estate horror in Ticino: già dieci morti per annegamento
LIVE
CANTONE
3 gior

Estate horror in Ticino: già dieci morti per annegamento

Hormuz, 40 navi cariche di petrolio scortate dagli USA
LIVE
MEDIO ORIENTE
3 gior
7
31

Hormuz, 40 navi cariche di petrolio scortate dagli USA

Vacanze finite, radar sempre al lavoro
LIVE
CANTONE
1 gior
14
21

Vacanze finite, radar sempre al lavoro

L'incendio sul treno, all'interno di una galleria
LIVE
CANTONE
5 ore

L'incendio sul treno, all'interno di una galleria

Ajeti gol al 94': il Lugano timbra il pokerissimo
LIVE
FCL
2 gior
35
48

Ajeti gol al 94': il Lugano timbra il pokerissimo

Franco-Euro: cosa dicono i dati e quali prospettive si aprono per i prossimi mesi
LIVE
VALUTE E FRONTIERE
1 gior

Franco-Euro: cosa dicono i dati e quali prospettive si aprono per i prossimi mesi

Il capo clan non gli portava droga, ma formaggio e salame: la difesa chiede l'assoluzione
LIVE
CANTONE
2 gior
6

Il capo clan non gli portava droga, ma formaggio e salame: la difesa chiede l'assoluzione

Automedica urtata da un'auto sulla cantonale a Contone
LIVE
GAMBAROGNO
2 gior
7
12

Automedica urtata da un'auto sulla cantonale a Contone

US Open, è guerra alle influencer: «Rispettate il tennis»
LIVE
TENNIS
1 gior
6
32

US Open, è guerra alle influencer: «Rispettate il tennis»

Lo psicologo forense: «Atto di follia omicida? Questo è un caso insolito»
LIVE
ARGOVIA
2 gior
11
11

Lo psicologo forense: «Atto di follia omicida? Questo è un caso insolito»

Si trovava sui binari, adolescente travolto mortalmente da un treno
LIVE
BERNA
6 ore

Si trovava sui binari, adolescente travolto mortalmente da un treno

ULTIME NOTIZIE DAL MONDO
La bufala del pane: immagini false e fake news russe sulla crisi alimentare
LIVE
GUERRA IN UCRAINA
1 ora

La bufala del pane: immagini false e fake news russe sulla crisi alimentare

Terribile incidente in bus, almeno 24 morti. Si tratterebbe principalmente di bambini e adolescenti
LIVE
CAPO VERDE
3 ore
1

Terribile incidente in bus, almeno 24 morti. Si tratterebbe principalmente di bambini e adolescenti

Morti e feriti in nuovi attacchi israeliani in Libano
LIVE
LIBANO/ISRAELE
4 ore

Morti e feriti in nuovi attacchi israeliani in Libano

Erutta un vulcano, sei aeroporti bloccati in Indonesia
LIVE
INDONESIA
6 ore

Erutta un vulcano, sei aeroporti bloccati in Indonesia

Stop alla guerra? «Discussi piani concreti con Putin»
LIVE
GUERRA IN UCRAINA
8 ore
15

Stop alla guerra? «Discussi piani concreti con Putin»

Putin: «Non abbiamo accettato una tregua più ampia di tre giorni»
LIVE
RUSSIA
18 ore
1
48

Putin: «Non abbiamo accettato una tregua più ampia di tre giorni»

Quasi 130 Paesi Onu concordano un testo sulle armi letali autonome
LIVE
SVIZZERA
19 ore
5
12

Quasi 130 Paesi Onu concordano un testo sulle armi letali autonome

A Belgrado il Pride celebra 25 anni, e ritorna alle origini
LIVE
SERBIA
19 ore
6
33

A Belgrado il Pride celebra 25 anni, e ritorna alle origini

Trump a caccia di una vittoria in Ucraina per le midterm
LIVE
STATI UNITI
19 ore
8
40

Trump a caccia di una vittoria in Ucraina per le midterm

Aereo militare si schianta durante un'esibizione vicino ad Atene
LIVE
GRECIA
22 ore
11

Aereo militare si schianta durante un'esibizione vicino ad Atene