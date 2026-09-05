Putin ordina una tregua su Kiev per tre giorni
Lo stop ai bombardamenti coincide con l'arrivo dei funzionari statunitensi Steve Witkoff e Jared Kushner, inviati dal presidente Trump.
Lo stop ai bombardamenti coincide con l'arrivo dei funzionari statunitensi Steve Witkoff e Jared Kushner, inviati dal presidente Trump.
MOSCA - Il presidente russo Vladimir Putin ha dato l'ordine di non effettuare attacchi su Kiev a partire da mezzanotte di oggi per le prossime tre giornate. Lo ha indicato il suo portavoce Dmitry Peskov all'agenzia di stampa ufficiale russa Tass.
La sospensione dei bombardamenti sulla capitale ucraina deve coincidere con l'arrivo prima a Mosca e poi a Kiev di Steve Witkoff e Jared Kushner, inviati del presidente statunitense Donald Trump, con i quali Putin ha in programma un colloquio, ha aggiunto Peskov.
E proprio poco fa, Kirill Dmitriev, consigliere per la cooperazione economica con l'estero del presidente russo si è rallegrato per l'arrivo dei due inviati. «Benvenuto a Mosca ai pacificatori», ha scritto sulla rete sociale X pubblicando simultaneamente due fotografie del loro arrivo.
Nelle immagini si vede lo stesso Dmitriev che stringe la mano agli ospiti americani ai piedi della scaletta dell'aereo.