«Proposta una tregua a Putin, nessuna risposta»

KIEV - L'Ucraina ha presentato al presidente russo Vladimir Putin una proposta di tregua che avrebbe dovuto applicarsi sia agli attacchi contro le città ucraine sia ai combattimenti al fronte, ma non ha ricevuto alcuna risposta. A dirlo, come riportano vari media ucraini, è Kyrylo Budanov, capo dell'ufficio di presidenza ucraino e braccio destro del capo dello stato Volodymyr Zelensky.