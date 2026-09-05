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GUERRA IN UCRAINA

«Proposta una tregua a Putin, nessuna risposta»

Lo ha detto il capo dell'ufficio di presidenza ucraino, Kyrylo Budanov.
«Proposta una tregua a Putin, nessuna risposta»
Vyacheslav PROKOFYEV / POOL / AFP
Fonte Ats Ans
di Redazione
«Proposta una tregua a Putin, nessuna risposta»
Lo ha detto il capo dell'ufficio di presidenza ucraino, Kyrylo Budanov.

KIEV - L'Ucraina ha presentato al presidente russo Vladimir Putin una proposta di tregua che avrebbe dovuto applicarsi sia agli attacchi contro le città ucraine sia ai combattimenti al fronte, ma non ha ricevuto alcuna risposta. A dirlo, come riportano vari media ucraini, è Kyrylo Budanov, capo dell'ufficio di presidenza ucraino e braccio destro del capo dello stato Volodymyr Zelensky.

«L'Ucraina - dice Budanov, ex capo dei servizi segreti militari - ha effettivamente proposto alla Russia di stabilire un cessate il fuoco. Tale proposta è stata personalmente comunicata al presidente russo Vladimir Putin, ma Mosca non ha risposto».

A suo avviso, invece la Russia potrebbe astenersi da attacchi in coincidenza con la missione a Mosca e Kiev di Steve Witkoff e Jared Kushner, inviati del presidente statunitense Donald Trump. «Penso che domani non attaccheranno Kiev», ha detto.

Tuttavia, poco dopo è stato annunciato da Zelensky che i russi avevano attaccato vari aeroporti ucraini che potrebbero essere utilizzati dagli inviati americani.

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