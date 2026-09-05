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Oltre nove giorni dopo la tragedia, un uomo estratto vivo da un tunnel

Si tratta di un cittadino cinese, ha riferito l'esercito.
Oltre nove giorni dopo la tragedia, un uomo estratto vivo da un tunnel
AFP PHOTO / Nepal Army Facebook Page
Fonte Ats Ans Afp
di Redazione
Oltre nove giorni dopo la tragedia, un uomo estratto vivo da un tunnel
Si tratta di un cittadino cinese, ha riferito l'esercito.

KATHMANDU - Un barlume di speranza in Nepal. Un uomo è stato estratto vivo oggi dalla condotta di una centrale idroelettrica rimasta sepolta dalle macerie dopo le catastrofiche inondazioni di oltre nove giorni fa, ha dichiarato un portavoce dell'esercito nepalese.

«Un cittadino cinese è stato appena tratto in salvo da un tunnel del progetto idroelettrico Upper Trishuli-1», ha affermato il portavoce dell'esercito nepalese Raja Ram Basnet.

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