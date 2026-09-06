INDONESIA
Erutta un vulcano, sei aeroporti bloccati in Indonesia
Interessati oltre 200 voli e 20'000 passeggeri.
AFP
Fonte Ats Ans Afp
Erutta un vulcano, sei aeroporti bloccati in Indonesia
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Erutta un vulcano, sei aeroporti bloccati in Indonesia
Interessati oltre 200 voli e 20'000 passeggeri.
Erutta un vulcano, sei aeroporti bloccati in Indonesia
Interessati oltre 200 voli e 20'000 passeggeri.
GIACARTA - Le autorità indonesiane hanno sospeso le attività di sei aeroporti, compreso quello internazionale di Giacarta. Il provvedimento è dovuto all'eruzione del vulcano Anak Krakatoa, situato a oltre 150 chilometri dalla capitale, indica il ministro dei trasporti Dudy Purwagandhi.
Oltre allo scalo Soekarno-Hatta di Giacarta e ad altri tre situati anch'essi nella capitale, sono stati chiusi gli aeroporti internazionali di Bandung e quello di Radin, sull'isola di Sumatra.
Oltre 200 voli e 20'000 passeggeri sono già stati interessati dalle conseguenze dell'interruzione.
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