Putin: «Non abbiamo accettato una tregua più ampia di tre giorni»

Egli ha osservato che la Russia ha sospeso gli attacchi contro Kiev per tre giorni a partire da oggi e che la parte ucraina ha ridotto significativamente gli attacchi sul territorio russo. "Le autorità ucraine hanno lanciato un appello per un cessate il fuoco più ampio di tre giorni, ma non abbiamo mai accettato nulla del genere con loro", ha affermato Putin.