Putin: «Non abbiamo accettato una tregua più ampia di tre giorni»
Il presidente russo sottolinea che la limitazione temporale della tregua serve esclusivamente a favorire le trattative in corso a Mosca.
MOSCA - La Russia non ha concordato con l'Ucraina un cessate il fuoco di tre giorni che andasse oltre la sospensione degli attacchi alle capitali. Lo ha dichiarato il presidente Vladimir Putin durante un incontro con i negoziatori americani Steve Witkoff e Jared Kushner.
Egli ha osservato che la Russia ha sospeso gli attacchi contro Kiev per tre giorni a partire da oggi e che la parte ucraina ha ridotto significativamente gli attacchi sul territorio russo. "Le autorità ucraine hanno lanciato un appello per un cessate il fuoco più ampio di tre giorni, ma non abbiamo mai accettato nulla del genere con loro", ha affermato Putin.
L'inviato speciale del presidente Usa, Steve Witkoff, ha dal canto suo ringraziato il presidente russo Vladimir Putin per aver sospeso i raid aerei per tre giorni al fine di consentire lo svolgimento di colloqui. Lo riporta la Tass.
Nello specifico, Witkoff ha espresso gratitudine alla Russia e al suo presidente per aver accettato una tregua di tre giorni - con l'intesa che non sarebbero stati lanciati attacchi né contro Kiev né contro Mosca - permettendo così di arrivare qui in sicurezza durante questo arco di tempo; quanto dichiarato da Witkoff è avvenuto nel corso di un incontro al Cremlino con Putin.