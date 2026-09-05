Cerca e trova immobili
Segnalaci
SERBIA

A Belgrado il Pride celebra 25 anni, e ritorna alle origini

La manifestazione evidenzia le conquiste e le battaglie ancora aperte per i diritti della comunità Lgbtq+ serba.
A Belgrado il Pride celebra 25 anni, e ritorna alle origini
Depositphotos (simbiothy)
Fonte Ats Ans
di Redazione
A Belgrado il Pride celebra 25 anni, e ritorna alle origini
La manifestazione evidenzia le conquiste e le battaglie ancora aperte per i diritti della comunità Lgbtq+ serba.

BELGRADO - L'orgoglio Lgbtq+ a Belgrado compie 25 anni, e da quel primo tentativo del 30 giugno del 2001, finito male, sopraffatto dalla brutale violenza di nazionalisti e hooligan, tanto che fu soprannominato 'Kravi Pride', o 'Pride del sangue', oggi il Pride 25 ha raccolto lo stesso slogan "Ima meta za sve nas" ('C'è posto per tutti noi').

A rimarcare come, sebbene oggi la manifestazione sia autorizzata, protetta e ben partecipata, le richieste della comunità Lgbtq+, dalle unioni civili al riconoscimento dei generi, siano ancora senza risposta. Con partenza e arrivo al Parco Manjež e passaggi davanti al palazzo del governo e in vista del Parlamento, protetto da cordoni di polizia in alcuni punti critici, il corteo è sfilato pacificamente e festosamente pet le vie del centro, aperto da uno striscione a sfumature arcobaleno con lo slogan e la presenza della 'madrina' di quest'anno, la giornalista dell'emittente d'opposizione N1 Danica Vučenić. Parlando davanti alla sede del governo, nel viale Knez Miloš, la madrina ha detto che "il Pride si svolge in un periodo di glorificazione della violenza, di gravi violazioni dei diritti umani, nell'anniversario della brutalità della polizia nel campus dell'Università di Novi Sad, in un clima di molteplici attacchi contro la popolazione Lgbt, senza che venga soddisfatta nessuna delle otto richieste della comunità".

Non lontano, davanti al sagrato della chiesa dell'Ascensione, la contestazione di alcuni religiosi e laici che brandivano crocefissi e icone e la comparsa anche un'immagine di Ratko Mladić e protestavano contro i manifestanti. Il corteo alla fine è tornato al Parco Manjez, dove si sta svolgendo un concerto.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
lgbtq pride belgrado
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
Festa di compleanno finita male: tre ragazze aggredite di notte in pieno centro
LIVE
LUGANO
2 gior
224
348

Festa di compleanno finita male: tre ragazze aggredite di notte in pieno centro

52enne annegata nel Ceresio: «Alcol e benzodiazepine fattori determinanti»
LIVE
MELIDE
1 gior

52enne annegata nel Ceresio: «Alcol e benzodiazepine fattori determinanti»

Un megaporcino da quasi 1,7 kg, nei boschi della sua infanzia
LIVE
ALTA LEVENTINA
1 gior
12
71

Un megaporcino da quasi 1,7 kg, nei boschi della sua infanzia

Rubati dati di targhe, nomi e indirizzi, coinvolto anche il Ticino
LIVE
CANTONE
2 gior
57
131

Rubati dati di targhe, nomi e indirizzi, coinvolto anche il Ticino

«Pubblicare gli audio è stata una scelta difficile. Ho corso dei rischi, ma non me ne pento»
LIVE
LUGANO
2 gior
67
123

«Pubblicare gli audio è stata una scelta difficile. Ho corso dei rischi, ma non me ne pento»

Qui si mangia solo vegano: «Chi arriva scettico ne esce sorpreso»
LIVE
MESOCCO (GR)
1 gior
53

Qui si mangia solo vegano: «Chi arriva scettico ne esce sorpreso»

Miss Mamma Ticino, non più Fabrizio Corona ma una giuria quasi tutta al femminile
LIVE
LUGANO
12 ore

Miss Mamma Ticino, non più Fabrizio Corona ma una giuria quasi tutta al femminile

«Anche tu hai due figlie, avresti potuto fare di più»: una leggenda del tennis attacca Federer
LIVE
TENNIS
2 gior
34
93

«Anche tu hai due figlie, avresti potuto fare di più»: una leggenda del tennis attacca Federer

Allarme sul volo Swiss: cambio rotta e atterraggio di emergenza
LIVE
SVIZZERA/STATI UNITI
2 gior
12
22

Allarme sul volo Swiss: cambio rotta e atterraggio di emergenza

17enni aggredite, la politica chiede conseguenze concrete
LIVE
LUGANO
2 gior
92
142

17enni aggredite, la politica chiede conseguenze concrete

Fiamme in piena notte alla scuola professionale
LIVE
BIASCA
12 ore
5

Fiamme in piena notte alla scuola professionale

«Se la sono cavata con poco o niente. Ma io non li perdono»
LIVE
CANTONE
3 gior
19

«Se la sono cavata con poco o niente. Ma io non li perdono»

Rubano uno zaino dall'auto in sosta alla stazione di servizio, intercettati dagli agenti
LIVE
CANTONE
2 gior
19
86

Rubano uno zaino dall'auto in sosta alla stazione di servizio, intercettati dagli agenti

Cade durante una battuta di caccia: muore un 69enne
LIVE
BIASCA
3 ore

Cade durante una battuta di caccia: muore un 69enne

El Niño si intensifica... e non ci mollerà fino a febbraio
LIVE
MONDO
2 gior
9
53

El Niño si intensifica... e non ci mollerà fino a febbraio

La chiude nel bagagliaio poi la getta dal cavalcavia. Infine si uccide davanti alla polizia
LIVE
ITALIA
1 gior

La chiude nel bagagliaio poi la getta dal cavalcavia. Infine si uccide davanti alla polizia

Scomparsa nel Ceresio, il corpo individuato a 72 metri di profondità
LIVE
LUGANESE
1 gior

Scomparsa nel Ceresio, il corpo individuato a 72 metri di profondità

Hormuz, 40 navi cariche di petrolio scortate dagli USA
LIVE
MEDIO ORIENTE
2 gior
6
32

Hormuz, 40 navi cariche di petrolio scortate dagli USA

La speranza di Fiamma: «Il farmaco rallenta la malattia»
LIVE
LAVERTEZZO
2 gior
2
94

La speranza di Fiamma: «Il farmaco rallenta la malattia»

Lombardi oltre i 70 anni nel CdA delle AIL: le spiegazioni del Municipio
LIVE
CANTONE
1 gior
43
128

Lombardi oltre i 70 anni nel CdA delle AIL: le spiegazioni del Municipio

Grosso spavento per dei turisti svizzeri: durante il safari il fuoristrada precipita nel fiume
LIVE
TANZANIA
3 gior
5
26

Grosso spavento per dei turisti svizzeri: durante il safari il fuoristrada precipita nel fiume

La prova della mutanda: così 2mila slip aiutano a studiare i suoli svizzeri
LIVE
ZURIGO
3 gior
9
28

La prova della mutanda: così 2mila slip aiutano a studiare i suoli svizzeri

Sparatoria di Aarau, parla la mamma della vittima: «Non volevo venisse in Svizzera»
LIVE
ARGOVIA
1 gior
24
57

Sparatoria di Aarau, parla la mamma della vittima: «Non volevo venisse in Svizzera»

A scuola solo 4 giorni, l'esperimento (per ora) convince
LIVE
SVIZZERA
22 ore
14
93

A scuola solo 4 giorni, l'esperimento (per ora) convince

Franco: scende ancora rispetto all'euro, ai minimi da un anno
LIVE
SVIZZERA
3 gior
1
19

Franco: scende ancora rispetto all'euro, ai minimi da un anno

Passeggiano nel bosco e trovano una donna impiccata
LIVE
VAUD
2 gior

Passeggiano nel bosco e trovano una donna impiccata

Abusata a nove anni da un bambino più grande
LIVE
SVIZZERA
2 gior
6
32

Abusata a nove anni da un bambino più grande

«Mi toccavano natiche e inguine, io molestato»
LIVE
CICLISMO
3 gior
13
41

«Mi toccavano natiche e inguine, io molestato»

Con la Lamborghini a 140 sull'80: confermato il sequestro dell'auto
LIVE
SVIZZERA
2 gior
30
58

Con la Lamborghini a 140 sull'80: confermato il sequestro dell'auto

Sparatoria ad Aarau: «È terribile. Ci scusiamo per nostro figlio»
LIVE
ARGOVIA/GIURA
8 ore

Sparatoria ad Aarau: «È terribile. Ci scusiamo per nostro figlio»

Fra motori (vintage) rombanti, fumetti e brindisi a cielo aperto: ma che bel weekend!
LIVE
AGENDONE
1 gior

Fra motori (vintage) rombanti, fumetti e brindisi a cielo aperto: ma che bel weekend!

«Il nostro tranquillo quartiere è terrorizzato da un folle vegano»
LIVE
VAUD
2 gior
14
103

«Il nostro tranquillo quartiere è terrorizzato da un folle vegano»

La nuova quotidianità di Luca Cereda senza il suo Ambrì
LIVE
HOCKEY
1 gior
3
25

La nuova quotidianità di Luca Cereda senza il suo Ambrì

Ubriaco, senza patente... a 140 km/h dove limite è 40
LIVE
SVITTO
1 gior
16
41

Ubriaco, senza patente... a 140 km/h dove limite è 40

Zali "svuotato", il Territorio passa a De Rosa
LIVE
CANTONE
3 gior
132
214

Zali "svuotato", il Territorio passa a De Rosa

Cadute, quanto ci costano! Ma gli anziani ora trovano Equilibrium
LIVE
CANTONE
23 ore
7
26

Cadute, quanto ci costano! Ma gli anziani ora trovano Equilibrium

Colpito dalla cesta di una mongolfiera, muore 86enne
LIVE
SVIZZERA
1 gior

Colpito dalla cesta di una mongolfiera, muore 86enne

Domani Giorgia scavalcherà Silvio
LIVE
ITALIA
2 gior
47
57

Domani Giorgia scavalcherà Silvio

Quando pensi di svapare cannabis, e invece è “spezia”: l'effetto è devastante
LIVE
FOCUS
1 gior
25

Quando pensi di svapare cannabis, e invece è “spezia”: l'effetto è devastante

Nubifragio nel nord della Svizzera, danni per centinaia di milioni
LIVE
SVIZZERA
2 gior
1
9

Nubifragio nel nord della Svizzera, danni per centinaia di milioni

Parrucchieri, premiati i migliori neodiplomati del Cantone
LIVE
ATTUALITÀ
2 gior
2
10

Parrucchieri, premiati i migliori neodiplomati del Cantone

Rifiuti abbandonati, il Municipio: «Cestini verso la digitalizzazione»
LIVE
LUGANO
1 gior
21
66

Rifiuti abbandonati, il Municipio: «Cestini verso la digitalizzazione»

Allarme a una festa scolastica: maxi operazione di polizia
LIVE
SAN GALLO
21 ore
6
13

Allarme a una festa scolastica: maxi operazione di polizia

Dopo il velo, ora si discute di topless a lezione di nuoto
LIVE
ZURIGO
2 gior
26
93

Dopo il velo, ora si discute di topless a lezione di nuoto

Estate horror in Ticino: già dieci morti per annegamento
LIVE
CANTONE
2 gior

Estate horror in Ticino: già dieci morti per annegamento

L'uscita dal Palazzo di Governo, e la partenza in moto
LIVE
CANTONE
3 gior

L'uscita dal Palazzo di Governo, e la partenza in moto

Scomparsa dopo una nuotata, le ricerche proseguono
LIVE
BRUSINO ARSIZIO
1 gior

Scomparsa dopo una nuotata, le ricerche proseguono

«È stato completamente spazzato via»
LIVE
CANTONE / NEPAL
2 gior
2
17

«È stato completamente spazzato via»

Alla Moncucco nasce il “Giardino delle cure intense”
LIVE
LUGANO
2 gior
1
64

Alla Moncucco nasce il “Giardino delle cure intense”

ULTIME NOTIZIE DAL MONDO
Quasi 130 Paesi Onu concordano un testo sulle armi letali autonome
LIVE
SVIZZERA
3 min

Quasi 130 Paesi Onu concordano un testo sulle armi letali autonome

Trump a caccia di una vittoria in Ucraina per le midterm
LIVE
STATI UNITI
8 min

Trump a caccia di una vittoria in Ucraina per le midterm

Aereo militare si schianta durante un'esibizione vicino ad Atene
LIVE
GRECIA
3 ore
3

Aereo militare si schianta durante un'esibizione vicino ad Atene

Putin ordina una tregua su Kiev per tre giorni
LIVE
GUERRA IN UCRAINA
5 ore
7

Putin ordina una tregua su Kiev per tre giorni

«Proposta una tregua a Putin, nessuna risposta»
LIVE
GUERRA IN UCRAINA
7 ore
17

«Proposta una tregua a Putin, nessuna risposta»

Oltre nove giorni dopo la tragedia, un uomo estratto vivo da un tunnel
LIVE
NEPAL
9 ore
1

Oltre nove giorni dopo la tragedia, un uomo estratto vivo da un tunnel

Il fuori programma di Giorgia Meloni: «Amore, ti richiamo»
LIVE
ITALIA
22 ore
12
83

Il fuori programma di Giorgia Meloni: «Amore, ti richiamo»

Trump: «Putin non intende attaccare i territori della Nato»
LIVE
STATI UNITI
23 ore
10
91

Trump: «Putin non intende attaccare i territori della Nato»

Nuovo scandalo su Farage, trema il partito trumpiano britannico
LIVE
REGNO UNITO
1 gior
36

Nuovo scandalo su Farage, trema il partito trumpiano britannico

Julio Iglesias, due ex impiegate: «Non meritavamo il maltrattamento fisico, psichico e sessuale»
LIVE
SPAGNA
1 gior
4
24

Julio Iglesias, due ex impiegate: «Non meritavamo il maltrattamento fisico, psichico e sessuale»