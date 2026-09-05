Aereo militare si schianta durante un'esibizione vicino ad Atene

L'incidente è avvenuto poco prima delle 15, pochi minuti dopo l'inizio della dimostrazione del velivolo nell'ambito della Settimana del Volo di Atene. Il jet è precipitato in un campo vicino alla zona del Profeta Elia, per poi sbandare verso un impianto industriale, dove ha causato un vasto incendio che si è propagato in un'area boschiva vicino a Dilesi, una città costiera a sud di Tanagra.

Secondo quanto riportato da Kathimerini, i due piloti sono stati ritrovati privi di sensi. Le loro condizioni non sono state immediatamente rese note. Il Ministro della Difesa Nikos Dendias ha interrotto il suo intervento alla Fiera Internazionale di Salonicco ed è rientrato ad Atene dopo l'incidente. Le cause dell'incidente non sono state immediatamente accertate.