Quasi 130 Paesi Onu concordano un testo sulle armi letali autonome

Ad annunciare l'accordo il ministro degli Esteri olandese Tom Berendsen, sottoscritto da 128 Paesi, parte della Convenzione su alcune armi in un quadro internazionale ospitato dalle Nazioni Unite a Ginevra. I negoziati sono stati supervisionati dai Paesi Bassi.

Diversi Paesi stanno già sviluppando e utilizzando armi in grado di selezionare i bersagli e di usare la forza contro di essi senza intervento umano. Ma il Comitato Internazionale della Croce Rossa ha avvertito in una dichiarazione che "lo sviluppo e l'uso incontrollato di sistemi d'arma autonomi pongono gravi sfide legali, etiche e umanitarie". Il Cicr e diversi gruppi di attivisti hanno chiesto norme internazionali giuridicamente vincolanti per limitarne e regolarne l'uso.