Trump a caccia di una vittoria in Ucraina per le midterm

Ottenere progressi nella guerra in Ucraina a meno di due mesi dal voto, per Trump sarebbe un ottimo risultato. Il presidente da mesi si presenta agli americani come il 'pacificatore-in-chief' per aver risolto otto guerre, e chiudere il conflitto in Europa gli permetterebbe di rivendicare un ruolo internazionale di primo piano in un momento in cui è fortemente criticato per la guerra in Iran. Il conflitto in Medio Oriente sta pesando sul tasso di gradimento del presidente e anche sulla campagna dei candidati repubblicani. Spostare l'interesse sull'Ucraina consentirebbe al presidente e partito di distogliere l'attenzione dalla quella guerra in Iran che la maggioranza degli americani boccia.

Il conflitto con Teheran non figura fra i temi dell'attesa convention conservatrice che si terrà a Dallas, in Texas, il 9 e 10 settembre. Fortemente voluta da Trump per aiutare i candidati repubblicani in difficoltà, la kermesse sta però registrando una lunga serie di defezioni. Il commander-in-chief sarà il protagonista delle due giornate, accompagnato dal vice JD Vance. Grande assente invece Melania: la First Lady salterà l'appuntamento privando il presidente di uno dei suoi maggiori asset. Non parteciperanno anche molti candidati in bilico, preferendo restare a contatto con gli elettori piutttosto che esporsi a un imprevedibile Trump che potrebbe minare definitivamente le loro chance di elezione.