Trump a caccia di una vittoria in Ucraina per le midterm
La strategia estera del presidente si concentra su una soluzione in Ucraina per distogliere l'attenzione dalle critiche sulla guerra in Iran.
NEW YORK - Senza una soluzione in vista nella guerra in Iran, Donald Trump cerca una vittoria in Ucraina prima delle elezioni di metà mandato.
A caccia di un risultato concreto da presentare agli elettori per novembre, il presidente ha inviato i suoi fedelissimi Steve Witkoff e Jared Kushner prima a Mosca e poi a Kiev nel tentativo di rilanciare i negoziati congelati da febbraio, quando gli Stati Uniti hanno attaccato l'Iran.
Ottenere progressi nella guerra in Ucraina a meno di due mesi dal voto, per Trump sarebbe un ottimo risultato. Il presidente da mesi si presenta agli americani come il 'pacificatore-in-chief' per aver risolto otto guerre, e chiudere il conflitto in Europa gli permetterebbe di rivendicare un ruolo internazionale di primo piano in un momento in cui è fortemente criticato per la guerra in Iran. Il conflitto in Medio Oriente sta pesando sul tasso di gradimento del presidente e anche sulla campagna dei candidati repubblicani. Spostare l'interesse sull'Ucraina consentirebbe al presidente e partito di distogliere l'attenzione dalla quella guerra in Iran che la maggioranza degli americani boccia.
Il conflitto con Teheran non figura fra i temi dell'attesa convention conservatrice che si terrà a Dallas, in Texas, il 9 e 10 settembre. Fortemente voluta da Trump per aiutare i candidati repubblicani in difficoltà, la kermesse sta però registrando una lunga serie di defezioni. Il commander-in-chief sarà il protagonista delle due giornate, accompagnato dal vice JD Vance. Grande assente invece Melania: la First Lady salterà l'appuntamento privando il presidente di uno dei suoi maggiori asset. Non parteciperanno anche molti candidati in bilico, preferendo restare a contatto con gli elettori piutttosto che esporsi a un imprevedibile Trump che potrebbe minare definitivamente le loro chance di elezione.
In attesa del grande appuntamento, il commander-in-chief si sta dedicando ai due dossier di politica estera che stanno consumando la sua presidenza. Sull'Iran sta elaborando un piano per il dopo-guerra. Per cercare di sbloccare le trattative fra Russia e Ucraina, invece, ha prima inviato a Mosca il capo della Cia John Ratcliffe e poi invitato al G20 delle finanze sotto la presidenza americana il ministro dell'economia russo, rompendo un tabù di anni. Ora ha inviato Witkoff e Kushner. "Hanno un piano di pace, sono due grandi negoziatori", ha detto Trump senza scendere nei dettagli e alimentando i sospetti di un bluff del presidente. Non è infatti chiaro se gli Stati Uniti abbiano elaborato una nuova proposta o se il piano ventilato dal commander-in-chief sia solo una fuga in avanti per rilanciare i negoziati e consentire a Trump di poter dire di aver risolto la sua nona guerra. "Vanno a negoziare la pace o la resa dell'Ucraina?", si chiedono diversi osservatori.
L'ultimo round di trattative dei mesi scorsi è stato incentrato su un piano di pace in 20 punti che affrontava un'ampia serie di questioni, fra le quali le garanzie di sicurezza richieste da Kiev per prevenire ulteriori aggressioni e gli impegni per la ricostruzione. Le parti però non sono riuscite a raggiungere un accordo su alcuni punti cruciali, incluso il dispiegamento di truppe occidentali in Ucraina, il controllo dei territori nell'est del paese e il controllo della centrale nucleare nei territori russi occupati.