Stop alla guerra? «Discussi piani concreti con Putin»

«Prossimi passi saranno annunciati nelle prossime settimane»

Con Witkoff e Kushner «c'erano funzionari del Consiglio per la sicurezza nazionale, del Dipartimento di Stato (il ministero degli affari esteri statunitense) e del Tesoro per discutere proposte per portare la pace in questo conflitto», ha riferito un funzionario della Casa Bianca al sito statunitense di notizie politiche Axios, sottolineando che «le parti hanno discusso piani concreti per i prossimi passi, che saranno annunciati nelle prossime settimane, e attendono con interesse incontri altrettanto produttivi in Ucraina».

Sempre stando a quanto riferisce Axios, con i due inviati c'era il responsabile ad interim delle sanzioni per il Tesoro americano, Gene Lange. Questi ha partecipato all'incontro preparatorio con il consigliere per gli investimenti esteri della presidenza e negoziatore russo, Kirill Dmitriev, ma non ha preso parte all'incontro con Putin. Secondo le fonti citate da Axios, la partecipazione di Lange suggerisce che le sanzioni alla Russia siano state parte del confronto.