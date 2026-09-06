Morti e feriti in nuovi attacchi israeliani in Libano

Le forze armate israeliane avevano precedentemente comunicato che la milizia libanese Hezbollah aveva attaccato soldati israeliani nel Sud del Libano con due droni. Le truppe ne avrebbero abbattuto uno e tra i soldati non ci sarebbero stati feriti.

Il portale di notizie israeliano "ynet" ha riferito, citando ambienti della sicurezza, che l'ospedale colpito nella zona di Nabatija non era più in uso ed era stato abusivamente utilizzato da Hezbollah come base. Le accuse non possono essere verificate in modo indipendente.