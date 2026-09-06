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LIBANO/ISRAELE

Morti e feriti in nuovi attacchi israeliani in Libano

Quattro persone sono decedute e 20 sono rimaste ferite dopo una serie di attacchi nel sud del Paese.
Morti e feriti in nuovi attacchi israeliani in Libano
AFP
Fonte Sda Dpa
di Redazione
Morti e feriti in nuovi attacchi israeliani in Libano
Quattro persone sono decedute e 20 sono rimaste ferite dopo una serie di attacchi nel sud del Paese.

NABATIJA - Secondo fonti libanesi, almeno quattro persone sono state uccise in attacchi israeliani nel Sud del Libano. Altre 20 sarebbero rimaste ferite in attacchi nella zona di Nabatija, ha riferito l'agenzia di stampa statale NNA. L'esercito israeliano avrebbe colpito anche un ex ospedale, che però non era più in funzione da anni.

Le forze armate israeliane avevano precedentemente comunicato che la milizia libanese Hezbollah aveva attaccato soldati israeliani nel Sud del Libano con due droni. Le truppe ne avrebbero abbattuto uno e tra i soldati non ci sarebbero stati feriti.

Il portale di notizie israeliano "ynet" ha riferito, citando ambienti della sicurezza, che l'ospedale colpito nella zona di Nabatija non era più in uso ed era stato abusivamente utilizzato da Hezbollah come base. Le accuse non possono essere verificate in modo indipendente.

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