SAN BERNARDINO (GR) - Conoscere i funghi, imparare a riconoscerli e avvicinarsi alla loro raccolta in modo consapevole, sicuro e rispettoso dell’ambiente. È questo l’obiettivo di "Alla scoperta del mondo dei funghi", l’iniziativa promossa dall’Ente Turistico Regionale del Moesano (ETRM) in collaborazione con il Gruppo Micologico Bellinzonese e Valli, in programma domenica 13 settembre a San Bernardino.

