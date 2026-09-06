Alla scoperta del mondo dei funghi
L'iniziativa è promossa dall'Ente Turistico Regionale del Moesano e propone un'uscita didattica sul territorio.
L'iniziativa è promossa dall'Ente Turistico Regionale del Moesano e propone un'uscita didattica sul territorio.
SAN BERNARDINO (GR) - Conoscere i funghi, imparare a riconoscerli e avvicinarsi alla loro raccolta in modo consapevole, sicuro e rispettoso dell’ambiente. È questo l’obiettivo di "Alla scoperta del mondo dei funghi", l’iniziativa promossa dall’Ente Turistico Regionale del Moesano (ETRM) in collaborazione con il Gruppo Micologico Bellinzonese e Valli, in programma domenica 13 settembre a San Bernardino.
L’appuntamento è rivolto agli appassionati di natura, alle famiglie e a tutti coloro che desiderano conoscere più da vicino l’affascinante universo micologico, accompagnati da persone esperte e competenti.
Un'uscita sul territorio
Il ritrovo è previsto domenica 13 settembre alle 8.30 a San Bernardino, da dove prenderà avvio un’uscita didattica sul territorio.
Durante la passeggiata, gli esperti del Gruppo Micologico Bellinzonese e Valli accompagneranno i partecipanti alla scoperta delle diverse specie presenti nei boschi della regione, fornendo indicazioni utili per il loro riconoscimento e illustrando le principali regole da osservare durante la raccolta.
Particolare attenzione sarà dedicata alla sicurezza, alla distinzione tra specie commestibili, non commestibili e potenzialmente tossiche, così come al rispetto dell’ambiente e delle corrette modalità di raccolta.
L’iniziativa vuole infatti essere non soltanto un momento ricreativo, ma anche un’occasione di sensibilizzazione e divulgazione, per promuovere un rapporto più attento e responsabile con il patrimonio naturale del territorio.
Vivere il bosco con occhi diversi
I funghi rappresentano una componente importante e affascinante dell’ecosistema forestale. Imparare a conoscerli significa anche comprendere meglio il delicato equilibrio dei boschi e avvicinarsi alla montagna con maggiore curiosità, rispetto e consapevolezza.
L’appuntamento di San Bernardino offrirà così l’opportunità di trascorrere alcune ore all’aria aperta, approfondendo le proprie conoscenze direttamente sul terreno e vivendo la natura in modo autentico e coinvolgente.
La partecipazione è aperta a tutti, con iscrizione obbligatoria entro venerdì 11 settembre presso l’Ente Turistico Regionale del Moesano: info@visit-moesano.ch, tel. 091 832 12 14.