PARADISO
Paradiso, scooterista urtato e ferito
È successo lunedì mattina in Via la Sguancia.
Lettore Tio.ch
Paradiso, scooterista urtato e ferito
0 / 2
Paradiso, scooterista urtato e ferito
È successo lunedì mattina in Via la Sguancia.
Paradiso, scooterista urtato e ferito
È successo lunedì mattina in Via la Sguancia.
PARADISO - Incidente questa mattina a Paradiso, dove un'auto e uno scooter sono rimasti coinvolti in uno scontro. Secondo quanto riferito da un nostro lettore, la vettura, proveniente da una strada secondaria, avrebbe tagliato la strada a uno scooterista che percorreva via la Sguancia in direzione nord.
Sul posto sono intervenuti la Polizia Cantonale, per i rilievi di rito e il disciplinamento del traffico, e il 144, per prestare le cure necessarie allo sventurato. L'uomo, sulla cinquantina, avrebbe riportato ferite che, stando alle informazioni raccolte sul posto, non dovrebbero essere gravi.
NOTIZIE PIÙ LETTE
ULTIME NOTIZIE TICINO
Su alcuni temi riceviamo purtroppo con frequenza messaggi contenenti insulti e incitamento all'odio e, nonostante i nostri sforzi, non riusciamo a garantire un dialogo costruttivo. Per le stesse ragioni, disattiviamo i commenti anche negli articoli dedicati a decessi, crimini, processi e incidenti.
Il confronto con i nostri lettori rimane per noi fondamentale: è una parte centrale della nostra piattaforma. Per questo ci impegniamo a mantenere aperta la discussione ogni volta che è possibile.
Dipende anche da voi: con interventi rispettosi, costruttivi e cortesi, potete contribuire a mantenere un dialogo aperto, civile e utile per tutti. Non vediamo l'ora di ritrovarvi nella prossima sezione commenti!