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Techno e rose bianche ai funerali della 22enne uccisa nella sparatoria di Aarau

La cerimonia è stata segnata da momenti toccanti e numerose presenze, con amici e parenti riuniti per ricordare la giovane.
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Fonte Ats Ans
di Redazione
Techno e rose bianche ai funerali della 22enne uccisa nella sparatoria di Aarau
La cerimonia è stata segnata da momenti toccanti e numerose presenze, con amici e parenti riuniti per ricordare la giovane.

CITTÀ SANT'ANGELO - Musica techno e palloncini bianchi hanno accompagnato l'arrivo del feretro della 22enne abruzzese morta lo scorso 29 agosto nella sparatoria alla festa di musica techno di Aarau, in Argovia, nella Collegiata di San Michele, a Città Sant'Angelo, nel giorno del suo funerale. Oltre cinquecento persone stanno assistendo alle esequie della ragazza.

L'abbraccio di un'intera comunità
La giovane, uccisa da un solo colpo di fucile, ha ricevuto l'abbraccio dell'intera comunità della cittadina angolana. Centinaia le persone che hanno seguito la cerimonia funebre all'esterno della chiesa nel caldo pomeriggio di inizio settembre. Gli amici della ragazza sono arrivati in chiesa con una maglia bianca con la foto della vittima. Sulla bara marrone tanti petali di rose bianche.

La sparatoria
Un uomo svizzero di 43 anni, originario del canton Giura, ha sparato più di 40 colpi durante un rave party a Schachen nelle prime ore di domenica mattina. La giovane italiana, residente in Svizzera, è rimasta uccisa, mentre i feriti sono sei.

Carcerazione preventiva
Il killer si è costituito alla polizia giurassiana a Delémont e si trova attualmente in carcerazione preventiva ad Argovia. Soffrirebbe di problemi psichici e avrebbe agito in solitaria, in preda a una follia omicida.

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