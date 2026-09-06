Techno e rose bianche ai funerali della 22enne uccisa nella sparatoria di Aarau

La sparatoria

Un uomo svizzero di 43 anni, originario del canton Giura, ha sparato più di 40 colpi durante un rave party a Schachen nelle prime ore di domenica mattina. La giovane italiana, residente in Svizzera, è rimasta uccisa, mentre i feriti sono sei.

Carcerazione preventiva

Il killer si è costituito alla polizia giurassiana a Delémont e si trova attualmente in carcerazione preventiva ad Argovia. Soffrirebbe di problemi psichici e avrebbe agito in solitaria, in preda a una follia omicida.