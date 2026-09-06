BASILEA CAMPAGNA
La lite di coppia degenera: uomo ferito con un coltello e donna arrestata
Il 40enne è stato trasportato in ospedale.
Polizia cantonale Basilea Campagna
Fonte Polizia cantonale di Basilea Campagna
La lite di coppia degenera: uomo ferito con un coltello e donna arrestata
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La lite di coppia degenera: uomo ferito con un coltello e donna arrestata
Il 40enne è stato trasportato in ospedale.
La lite di coppia degenera: uomo ferito con un coltello e donna arrestata
Il 40enne è stato trasportato in ospedale.
OBERWIL - Un 40enne è stato ferito con un'arma da taglio nella serata di sabato a Oberwil (Basilea Campagna). L'autrice del gesto è la sua partner, una 36enne.
Secondo le prime informazioni raccolte dalla polizia, tra i due era scoppiata una lite. Nel corso della discussione, la donna ha ferito l'uomo con un'arma da taglio.
Il malcapitato è stato soccorso da un medico d'emergenza e successivamente trasportato in ospedale dal servizio di ambulanza.
La presunta autrice è stata fermata e arrestata.
La dinamica esatta dei fatti e i motivi della lite sono oggetto di indagine della polizia e della procura di Basilea Campagna.
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